«ميلينيوم البرشاء» يبدأ العمل بـ 299 غرفة وجناحاً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن فندق «ميلينيوم البرشاء»، من فئة أربع نجوم، عن بدء العمل في منطقة البرشاء. وقال المدير العام لفندق «ميلينيوم البرشاء»، كريستيان بالاسين، إن الفندق يتمتع بموقع مثالي وسط منطقة البرشاء، على بُعد خطوات من «مول الإمارات»، وبالقرب من أهم مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية.

ويضم الفندق 299 غرفة وجناحاً فندقياً، و109 شقق مجهزة تجهيزاً كاملاً، ويوفر لزواره أربعة مطاعم.

كما يشتمل على مركز للتدليك والعناية بالبشرة، ومسبحين، وصالة رياضية، و«ساونا»، وغرفة بخار، وناديين للأطفال، وملعب للأطفال من عمر عام إلى 12 عاماً، وخمس قاعات مؤتمرات واجتماعات.