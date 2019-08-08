«الاتحاد للطيران» تشغّل طائرات «787 دريملاينر» إلى جاكرتا وماليه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبدأ الاتحاد للطيران، في أكتوبر المقبل، تشغيل طائرات «بوينغ 787 دريملاينر» على رحلاتها اليومية بين أبوظبي وجاكرتا على مدار السنة، كما ستقوم بترقية رحلتها الصباحية إلى ماليه في المالديف على أساس موسمي. وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنها ستشغّل رحلتيها إلى العاصمة الإندونيسية على متن طائرات من طراز «بوينغ 787-9» المرتبة بنظام الدرجتين. وابتداء من 27 أكتوبر، ستنتقل الرحلات الليلية إلى استخدام طائرات «دريملاينر» لتليها الرحلات الصباحية في 14 ديسمبر 2019. كما ستستخدم الشركة طائرة الجيل الجديد لرحلتها الصباحية بين أبوظبي وماليه بين 27 أكتوبر 2019، و30 أبريل 2020، لتكمل بها رحلتها الأخرى الليلية. ويتم تشغيل رحلتي EY260 وEY261 يومياً بين 17 ديسمبر 2019 و9 يناير 2020.