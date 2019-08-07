9062 شركة جديدة تنضم إلى «غرفة دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت إحصاءات غرفة تجارة وصناعة دبي، انضمام 9062 شركة جديدة إلى عضوية «غرفة دبي»، خلال النصف الأول من عام 2019، بنسبة نمو بلغت 22.3%، مقارنة بـ7408 شركات جديدة انضمت للغرفة خلال الفترة نفسها من عام 2018، ما يرفع إجمالي عدد أعضاء «غرفة دبي» إلى أكثر من 240 ألف عضو.

وأفادت الغرفة في بيان لها، أمس، بأن هذه الأرقام تعكس قوة ومرونة بيئة الأعمال في دبي، التي نجحت في الحفاظ على الشركات والمؤسسات، واستقطبت أعمالاً جديدة من أنحاء العالم، ما عزز من مكانة الإمارة، وجهة عالمية من الطراز الأول.

سُمعة عالمية

وأكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن «اهتمام المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي يعكس السُمعة العالمية للإمارة، وجهة رائدة لممارسة الأعمال»، لافتاً إلى أن قدرة الإمارة على استقطاب مزيد من الشركات، رغم التحديات العالمية، مؤشر إلى جاذبية الإمارة للاستثمار الأجنبي المباشر، وقدرتها على الارتقاء بتنافسيتها. وأضاف: «لعبت مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي، التي وجه بإطلاقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دوراً أساسياً في تعزيز ثقة المستثمرين بدبي واقتصادها المتنوّع، لأنها أظهرت حرص القيادة على تذليل التحديات التي تواجه نمو قطاع الأعمال».

وتابع: «يشكل دعم القيادة ومبادرات التحفيز الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية، أهم العوامل التي أسهمت في تعزيز تنافسية دبي، وقدرتها على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وجاء ازدياد عدد الأعضاء الجدد للغرفة بنسبة 22.3%، ليؤكد أن دبي هي عاصمة الأعمال في المنطقة، ووجهة عالمية رائدة للاستثمار».

دفاتر الإدخال

وسجلت دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها «غرفة دبي» واستقبلتها الدولة نمواً بنسبة 7.5%، خلال النصف الأول من عام 2019، إذ سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 3060 دفتراً، مقارنة بـ2846 دفتراً خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وحققت قيمة بضائع وسلع دفاتر الإدخال المؤقت نمواً لافتاً بنسبة وصلت إلى 57%، إذ بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 1.93 مليار درهم، مقارنة بـ1.23 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2018، ما يعكس النمو اللافت لقطاع المؤتمرات والفعاليات في الدولة، إذ يستخدم التجار الذين يشاركون فيها، دفاتر الإدخال المؤقت، لإدخال بضائعهم المخصصة للعرض.

الترويج للإمارة

وطوّرت «غرفة دبي» من دورها في الترويج للإمارة وجهة عالمية للأعمال، إذ روّجت خلال النصف الأول من العام 2019 لدبي في 60 فعالية حول العالم في 46 مدينة، ضمن 27 دولة، بنسبة نمو بلغت 46% في عدد الفعاليات الخارجية، ونمو بنسبة 43% في عدد المدن التي زارتها وفود الغرفة.

وسجل عدد الوفود الزائرة لـ«غرفة دبي» نمواً، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 51.7%، ليبلغ عددها 1094 وفداً زائراً، مقارنة بـ721 وفداً زائراً خلال النصف الأول من عام 2018، في حين ازداد عدد أعضاء الوفود الزائرة بنسبة 35.3%، ليبلغ عددهم 1937 شخصاً، مقارنة بـ1432 شخصاً، خلال الفترة نفسها من عام 2018.

المكاتب الخارجية

أكدت «غرفة دبي» أن المكاتب الخارجية للغرفة عقدت 970 اجتماعاً مع شركات مهتمة بسوق دبي، وذلك بنسبة وصلت إلى 101%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي عقدت فيه المكاتب التمثيلية الخارجية 482 اجتماعاً مع مستثمرين مهتمين بالتوسع في سوق دبي، حيث تعتبر مكاتب الغرفة التمثيلية ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للتوسع في الأسواق الخارجية الواعدة. وتمتلك «غرفة دبي» حالياً 10 مكاتب تمثيلية خارجية منتشرة في كل من: الصين والهند وأذربيجان وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق وغانا وبنما والبرازيل والأرجنتين.