«جولي شيك» الصينية تحصل على ترخيص لمزاولة الدفع الإلكتروني

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت شركة «جولي شيك» الصينية للتجارة الإلكترونية حصولها، رسمياً، على ترخيص مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني من مركز دبي للسلع المتعددة، لمنصة الدفع الإلكترونية الجديدة «جولي باي» في دولة الإمارات.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنها أكملت جولة استثمارية، بحصولها على استثمار بقيمة 238.5 مليون درهم (65 مليون دولار)، عبر اتفاقية استثمار مع مجموعة «42 للحوسبة السحابية» G42 في أبوظبي، والمتخصصة في إدارة البنية التحتية للحوسبة السحابية والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جولي شيك»، أرون لي، إن الشركة تركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتب رئيسة في الإمارات، والسعودية، والكويت، والبحرين، والأردن، وتتخذ منها منصات انطلاق لتوسيع عملياتها، لمواكبة تنامي حركة التجارة الإلكترونية في المنطقة. وتابع: «حصولنا على الترخيص في دولة الإمارات، جاء بفضل البيئة القانونية واللوجستية والتقنية المتطورة التي تحظى بها الدولة، وباعتبارها منصة انطلاق لعمليات الشركة في المنطقة».