خدمة جديدة لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي ــ وام

أطلقت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي، أمس، أن الخدمة عبارة عن حلول حماية الائتمان التجاري للصادرات، وهي مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي، ومساعدتها في دخول الأسواق الصاعدة.

وتتميز هذه الخدمة الجديدة بفاعليتها من حيث الكلفة، وسهولة الوصول إليها وإدارتها، وهي متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصدير وإعادة التصدير للبضائع والخدمات اعتباراً من الأول من سبتمبر 2019، بهدف تحويل اعتمادها المحدود على خطابات الاعتماد التقليدية، أو المدفوعات النقدية، إلى شروط الائتمان المفتوحة.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل أعمال الشركات الإماراتية، وتوسيع فهمها لحلول الائتمان التجاري، من أجل تسريع نمو صادراتها بشكل آمن. ومن خلال تقديم ضمانات لمستحقاتها التجارية، فإنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الآن تقديم الائتمان للمتعاملين من دون تحمل خسائر مالية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن حكومة دولة الإمارات تلتزم بتعزيز مساهمة وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأضاف أن الدولة اتخذت دوراً قيادياً في وضع مبادرات استراتيجية لدعم تمويل هذا القطاع، لافتاً إلى أن خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ستساعد المصدرين والشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية ذات القدرة التنافسية العالية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن إطلاق خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة» يدعم الشركات الإماراتية نحو تجارة أكثر أماناً، وتحقيق نمو مرتفع في مراحل مختلفة من دورات العمل والقدرة المالية.

وتابع: «يأتي إطلاق حلول الائتمان التجاري التي تقدمها خدمة (حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة) نتيجة للاستطلاع الذي تم إعداده بالتعاون مع غرف تجارة وصناعة أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في عام 2018، إذ أظهر الاستطلاع أن 97% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تفضل خطاب الاعتماد والمدفوعات النقدية، بينما يفضل 3% فقط البيع بواسطة الائتمان».

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أسامة عبدالرحمن القيسي، أن المؤسسة على ثقة بأن هذه الخدمة ستعزز من إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من المخاطر والتحديات التي تواجهها هذه الشركات المحلية خلال دخولها إلى الأسواق العالمية التي تتميز بتنافسية عالية.