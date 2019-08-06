45 مليار درهم مبيعات الملابس بالتجزئة خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة صناعة وتجارة دبي عن تسجيل مبيعات الملابس بالتجزئة في الإمارات نمواً سنوياً تراكمياً نسبته 4.8% خلال عام 2018 مقارنة بـ1.8% في عام 2017.

وأظهر تحليل حديث لـ«غرفة دبي» بناءً على بيانات مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» أن القيمة الإجمالية لمبيعات الملابس في دولة الإمارات بلغت 12.3 مليار دولار (45.2 مليار درهم) خلال 2018، مع توقعات بأن يحافظ هذا القطاع على أدائه القوي خلال الفترة الممتدة من عام 2019 ولغاية عام 2023.

الملابس الرجالية

وأورد التحليل أن الملابس الرجالية كانت أكبر شريحة ضمن مجال بيع الملابس بالتجزئة، إذ شكلت في المتوسط 53% من إجمالي المبيعات، وسجلت معدل نمو سنوي نسبته 4.7% في عام 2018 مقارنة بنسبة 1.6% في عام 2017.

ويتوقع أن تسجل شريحة الملابس الرجالية معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.8% على مدى الفترة 2019 ـــ 2023، لتصل قيمتها إلى 7.8 مليارات دولار (28.6 مليار درهم) في عام 2023 مقارنة بـ6.2 مليارات دولار (22.8 مليار درهم) في عام 2018.

وألقى التحليل الضوء على الملابس باعتبارها فئة رئيسة ضمن قطاع تجارة التجزئة في الإمارات، فعلى مدى العقد الأخير، استطاعت دبي جذب ملايين المتسوقين من أنحاء العالم كافة، واعتبرت منفذاً لدخول العلامات التجارية العالمية لأزياء الموضة التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الملابس النسائية

وأظهر التحليل أن الملابس النسائية شكلت ثاني أكبر شريحة بنسبة 34% من المجال، إذ سجلت معدل نمو سنوي بلغ 5.1% في عام 2018 مقارنة بـ2% في عام 2017. وتوقع التحليل أن تشهد هذه الشريحة متوسط نمو سنوي تراكمي قدره 4.9% خلال الفترة (2019 ـــ 2023)، وأن تصل قيمة مبيعاتها إلى 5.2 مليارات دولار (19 مليار درهم) في عام 2023.

كما رصد التحليل حركة مستقرة في متاجر بيع الملابس النسائية خلال عام 2018، متوقعاً استمرار العلامات التجارية العالمية الشهيرة في ريادة المبيعات على مستوى الملابس النسائية.

أزياء بطابع إسلامي

ووفقاً للتحليل، فإن الأزياء ذات الطابع الإسلامي التي تحمل أسماء علامات تجارية معروفة تعد محركاً رئيساً لهذه الشريحة في الإمارات، فمنذ عام 2015 وبالتزامن مع إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، تمكنت الإمارة من استضافة مجموعة من المحال التجارية التي تخصصت في الأزياء الإسلامية التي أصبحت واحدة من اللاعبين البارزين على مستوى شركات التجزئة العاملة في مجال الموضة العالمية، إضافة إلى وجود محال تبيع أزياء لمصممين عالميين مشهورين. ويفيد التحليل بوجود مؤشرات قوية على استمرار هذا التوجه مستقبلاً.

ملابس الأطفال

وبيّن التحليل أن مبيعات ملابس الأطفال بلغت نسبتها 7% من إجمالي مبيعات التجزئة للملابس في السوق الإماراتية خلال عام 2018. وسجلت هذه الشريحة معدل نمو سنوي قدره 5% في عام 2018 ويتوقع أن تحقق متوسط نمو سنوي تراكمي قدره 3.7% على مدى فترة التوقعات (2019 ــــ 2023) لتبلغ مليار دولار (3.67 مليارات درهم) بحلول عام 2023 مقارنة بنحو 866 مليون دولار (3.18 مليارات درهم) في عام 2018. ووصف التحليل شريحة ملابس الأطفال بأنها تتميز بالتنافسية العالية، ومن أهم أسباب الإقبال عليها الجودة، والأسعار المعقولة.

وسجلت إكسسوارات الملابس أكبر شريحة من حيث النمو بنسبة بلغت 5%، أما الشريحة الخامسة فكانت فئة «الجوارب» بنمو نسبته 1%.

ملابس خارج المتاجر

وذكر التحليل أن حصة شراء الملابس خارج المتاجر، لا سيما عبر الإنترنت، شهدت زيادة ملحوظة، إذ ارتفعت من 0.9% في عام 2013 إلى نحو 3.7% في عام 2018، لافتاً إلى أن تلك الأرقام تعكس انخفاضاً في حصة قنوات التوزيع التقليدية عبر المتاجر، مع انتشار الأجهزة الرقمية وزيادة أعداد المتصلين بالإنترنت.

• %5.1 معدل النمو السنوي للملابس النسائية في 2018.

نمو تدريجي مدفوع بتحسن الأوضاع الاقتصادية

خلص تحليل «غرفة دبي» إلى أن تجارة الملابس بالتجزئة في الإمارات ستواصل نموها التدريجي خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وازدياد ثقة المستهلك.

ويرجح التحليل أن تحقق مبيعات الملابس بالتجزئة أداءً جيداً من حيث معدل النمو، مشيراً إلى أنه على الرغم من هيمنة مبيعات التجزئة عبر المتاجر، فإن البيع عبر الإنترنت يشهد نمواً قوياً.

ويتوقع التحليل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التنافسية في هذا المجال، إذ من المرجح أن تطرح المحال التجارية تنزيلات على منتجاتها، نتيجة لقيام المتسوقين بمقارنة الأسعار عبر الإنترنت مع الأسعار في المتاجر.