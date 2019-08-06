«الإمارات العالمية للألمنيوم» تُصدّر أول شحنة «بوكسيت»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن خروج أولى صادرات خام الـ«بوكسيت» من «شركة غينيا ألومينا»، وهي شركة التعدين المملوكة لها في غينيا بغرب إفريقيا.

واعتبرت الشركة في بيان لها أمس، الصادرات الأولى لخام «بوكسيت» خطوةً مهمة نحو التوسع الاستراتيجي لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، لتصبح اسماً عالمياً عملاقاً ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان: «يمثل تصديرنا الأول لخام الـ(بوكسيت) لحظة تاريخية بالنسبة للشركة ولغينيا أيضاً، إذ يعد خطوةً مهمة نحو التوسع الاستراتيجي الذي نطمح له، وهو أن نصبح اسماً عالمياً ووجهة متكاملة لصناعة الألمنيوم، أما بالنسبة لغينيا، فيُعد المشروع فرصة اقتصادية متميزة، كما سيتيح لها زيادة إنتاجها من أهم مواردها الطبيعية».

وسيتم نقل الـ«بوكسيت» من الرصيف الخاص بـ«شركة غينيا ألومينا» في ميناء كامسار، بواسطة بارجة ذاتية الدفع إلى نقطة شحن تديرها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في المياه العميقة، ما يتيح لها تصدير «بوكسيت» باستخدام سفن شحن المواد السائبة.