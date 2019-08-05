"طيران الإمارات" رحلات "هيثرو" تعمل وفق الجدول المقرر

المصدر: دبي _ الإمارات اليوم

أكدت طيران الإمارات بأن رحلاتها من وإلى مطار هيثرو الدولي اليوم 5 أغسطس ستعمل وفق الجدول المقرر نظراً لتأجيل إضراب العاملين في المطار.

وأضافت الناقلة في بيان صحافي انه على المتعاملين التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع www.emirates.com لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ عليها.

وأشارت إلى أنه ينبغي على المتعاملين التأكد من صحة معلوماتهم الشخصية من خلال زيارة "إدارة الحجز" على موقعها الشبكي، لتلقي أي تحديثات عن الرحلات عبر البريد الإلكتروني" .