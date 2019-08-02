إضافة 53 نشاطاً جديداً إلى القطاعات الحيوية بدبي في النصف الأول

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إضافة 53 نشاطاً تجارياً جديداً إلى القطاعات الحيوية خلال النصف الأول من 2019 ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط تجاري. وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلية، ومبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية.

وقالت اقتصادية دبي إن «هذه الإضافة للنشاطات الجديدة تأتي في إطار الحرص على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص والراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة. وتأتي أيضاً تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتطوير الخدمات بشكل عام، لما لها من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون في النمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل».

دليل الأنشطة

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على جميع المعلومات والشروحات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص. وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات والمستثمرين وخاصة الذي يخططون للاستثمار في دبي.

وفي إطار التعاون المشترك مع وزارة الدولة للأمن الغذائي وتماشياً مع الاهتمام المتزايد بقضية الأمن الغذائي، استحدث القطاع في بداية العام الجاري 14 نشاطاً تجارياً في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والأحياء المائية المحلية ضمت كلاً من: الزراعة المتطورة للخضراوات والبطيخيات والجذور والدرنات، الزارعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة، الزراعة المتطورة للحمضيات، الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه، الزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات، الزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل، الزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية، خدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي، بيع المحاصيل الزراعية، بيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي، تربية الأحياء المائية في البحر، تربية الأحياء المائية على اليابسة، خدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية، تشغيل مفارخ الأحياء المائية.

المبادرة الثنائية

تعكس هذه المبادرة اهتمام الحكومة بتطوير القطاعات المحورية داخل الدولة، وتعزيز مكانة الدولة الريادية عالمياً بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في استشراف المستقبل وتوفير غذاء ذي جودة عالية لأجيال المستقبل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.

ومن أبرز الأنشطة التي تم إضافتها وشملت عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي: تجارة محطات وأنظمة شحن السيارات الكهربائية وقطع غيارها، إدارة وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية، صناعة السوق للأوراق المالية، صناعة المنتجات الأسمنتية المقواة بالألياف الزجاجية، حاضنات المطابخ، خدمات التزويد بوقود الطائرات، صناعة طائرات التحكم عن بعد، خدمات المناولة الأرضية للطائرات غير التجارية، خدمات تخزين معدات المطارات وقطع غيار الطائرات، تجارة السجائر الالكترونية ولوازمها، الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة، أعمال تصميم وتنفيذ الديكور، مقاولات الأعمال الإلكتروميكانيكية، مقاولات الخدمات الفنية، خدمات المسح التقني، خدمات الربط بالمحطة المركزية، خدمات تأمين الأندية الرياضية، تجارة الأجهزة الذكية وقطع غيارها، تحضير وتشكيل الصابون، خدمات الإيواء لغير الأغراض الطبية، خدمات الحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال.

5 أنشطة

تم استحداث خمسة أنشطة لمركز دبي التجاري العالمي وترخص من قبلهم فقط، وشملت أنشطة مالية، ومكتب العائلة لإدارة الممتلكات والاستثمارات العائلية فقط، وشركة وسطى قابضة وتشمل الشركات التي تستثمر فيها كأداة وسيطة لأي مما يلي: صندوق مركز دبي المالي العالمي، أي كيان يمتلك أصولاً لصندوق أجنبي يديره مدير صندوق مركز دبي للخدمات المالية خاضع للتنظيم، شركة قابضة تابعة لشركة مركز دبي المالي العالمي أو شركة استثمار خاصة أو مكتب عائلي منفرد، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي، والأنشطة المصرح بها كما هو موضح في قانون المنظمات غير الربحية الخاص بالمركز.

وضمت قائمة الأنشطة أيضاً كلاً من: نشاط معهد تدريب في مجال الطيران، متحف استشراف المستقبل، تأجير مرافق المنشآت التعليمية الرياضية، الاستشارات في مجال تطوير أسلوب الحياة، خدمات إصدار شهادات الجودة والمطابقة الحلال، تجارة السيارات الجديدة لأغراض التصدير، مركز الخدمات العقارية، تجهيز الوجبات والأطباق الجاهزة، الدراسات والبحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، مركز الخدمات العقارية، تجهيز الوجبات والأطباق الجاهزة.

استطلاع آراء رجال الأعمال لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية.