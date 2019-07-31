تحالفٌ بين "دبي المالي العالمي" و"المشرق و"نوربلوك" لإنشاء منصة "بلوك تشين" للتعرف على العملاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلن اليوم، كلٌ من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، من خلال مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له، وشركة نوربلوك، الرائدة إقليمياً في مجال التكنولوجيا المالية الخاصة بعمليات "التعرف على العميل"، و"تأهيل العملاء" ومقرها مركز دبي المالي العالمي، عن تشكيل تحالف استراتيجي للتعاون في إطلاق أول اتحاد لمشاركة بيانات العملاء باستخدام تكنولوجيا بلوك تشين في المنطقة في الربع الأول من 2020 مما سيسهم في دعم الشركات والمؤسسات في إجراءاتها المتعلقة بالتعرف على العملاء.

وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، أبرم التحالف اتفاقية مذكرة تفاهم في يناير 2019 بهدف استراتيجي وهو إنشاء أول منصة في السوق للتعرف على العميل بحيث تقدم خدماتها للعملاء في القطاع المصرفي بالدولة. وسوف تعمل هذه المبادرة الرائدة في السوق على تيسير إجراءات تسجيل وفتح ملفات للعملاء الجُدد وتبادل المستندات الثبوتية الخاصة بالعملاء بطريقة أسرع وأكثر أماناً، وذلك من خلال تقنيات موزّعة متطوّرة من بينها تقنية "بلوك تشين". كما يحدد البرنامج آلية صياغة اتفاقية تحالف لتنظيم الجهود التعاونية المشتركة بين البنوك والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الهيئات المانحة للتراخيص في المستقبل من أجل الاشتراك في المنصة.

وحدد التحالف بموجب الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الثلاثة الإطار الأمثل للعمل والتصميم التقني لدعم متطلبات الشركات المسجلة والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية على حد سواء بعد الانتهاء من إجراءات موسعة ومشتركة لإثبات جدوى المفهوم الأولي، حيث يتوقع أن تؤكد النتائج التأثير الإيجابي لهذا النظام المالي الرقمي. ونتيجة لذلك، ستكون المنصة المؤسسية الجديدة المعززة بتكنولوجيا بلوك تشين من نوربلوك أول نظام مالي في المنطقة يتيح مشاركة بيانات "التعرف على العميل" بأسلوب آمن يتم بموافقة العميل، وسيقتصر مبدئياً على مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق.

وبحلول الربع الأول من 2020 سيكون بمقدور الشركات إنشاء سجل موحد لعملية "التعرف على العميل" بصورة رقيمة (والذي سيتم توثيقه بهوية إلكترونية) لمشاركة بيانات العملاء بشكل متزامن مع مختلف المؤسسات المالية، مما يساهم في تسريع الوقت اللازم للحصول على رقم حساب بنكي بالنسبة للشركات المسجلة حديثاً ويُقلل من المتطلبات الشاقة والمُكلفة الخاصة بإدارة بيانات عملية "التعرف على العميل" بالنسبة للشركات المسجلة بالفعل. وتمثل المنصة الجديدة تطوراً كبيراً عند مقارنتها بالوضع الراهن حيث يتم تقديم كم هائل من الملفات الورقية وجمعها وإدارتها في مخازن.

وفي الوقت الذي سيمثل فيه كلٌ من مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق العضوين المؤسسيين للمبادرة، فإن الانضمام للتحالف سيكون مفتوحاً أمام جميع المؤسسات المالية وجهات الترخيص المؤهلة. وتتمثل الرؤية المستقبلية لمنصة البلوك تشين التي سيديرها التحالف في خدمة الصالح العام من خلال تحسين وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال وتأسيس الشركات فضلاً عن الارتقاء بمعايير العناية الواجبة للعملاء في دولة الإمارات.

ومع الأخذ في الاعتبار بصفة خاصة التقارير الصادرة مؤخراً عن اتحاد مصارف الإمارات والتي تدعو إلى استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيا بلوك تشين لتعزيز إجراءات عملية "التعرف على العميل"، أظهرت العديد من المؤسسات بالفعل اهتماماً قوياً بالانضمام إلى عضوية التحالف، وسيتم الإعلان عن الأعضاء الجُدد خلال الشهور القادمة.

ومن خلال منصة الإمارات للتعرف على العميل بتقنية بلوك تشين، يؤكد مركز دبي المالي العالمي وبنك المشرق التزامهما وريادتهما في اعتماد أحدث حلول التكنولوجيا المبتكرة والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة مثل شركة نوربلوك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمانها للعملاء والوفاء بالتزاماتهما الخاصة بالقوانين التنظيمية المعمول بها.

وفي هذه المناسبة، قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "ندرك في البنك المتطلبات الفريدة والمتنوعة لعملائنا من فئة الشركات، وعليه نولي أهمية كبيرة لتصميم حلول مبتكرة ومتطورة تتوافق مع متطلباتهم الخاصة. ونحن على قناعة بأن الاستثمار في تكنولوجيا بلوك تشين سيحسن بشكل كبير من تجربة تسجيل وفتح ملفات للعملاء الجُدد من جهة والالتزام بالمتطلبات التنظيمية من جهة أخرى، نظراً لكونه يوفر منصة موحدة لإتمام هذه العملية بسرعة وسهولة أكبر. كما توفر مثل هذه التقنيات الناشئة فرصاً كبيرة للمصارف العاملة في دولة الإمارات وعموم المنطقة لما توفره لها من مصادر جديدة للإيرادات وبالتالي دفع عجلة نمو أعمالها بصورة مستدامة على المدى البعيد. ونحن سُعداء للغاية بمشاركتنا في هذا التحالف الجديد لتطوير منصة ’التعرف على العميل‘ القائمة على بلوك تشين، وهو ما يؤكد مكانة بنك المشرق بصفته البنك الأكثر تقدماً في المنطقة".

بدوره، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كواحد من أكثر المراكز المالية تطوراً في العالم من خلال التطوير المستمر لبيئة ممارسة الأعمال والعروض عالمية المستوى التي يوفرها. وتمثل هذه المبادرة فرصة فريدة لتوظيف التكنولوجيا المبتكرة في تقديم تجربة سهلة ومتكاملة للشركات الحديثة والشركات القائمة في المركز. وبينما نستعد لخوض مرحلة جديدة من النمو والتوسع، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بصناعة مستقبل القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وعلى مستوى العالم. ويسعدنا أن نعزّز علاقتنا مع شريكنا العريق ’بنك المشرق‘، وأن نرى شركة التكنولوجيا المالية نوربلوك التي ساعدها مركز دبي المالي العالمي في تسريع أعمالها في المنطقة، وهي تحقق النجاح والتميز".

