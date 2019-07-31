1.2 مليون مسافر عبر «آل مكتوم الدولي» في النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي لتصل إلى 1.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بـ517.8 ألف مسافر في الفترة ذاتها من عام 2018. وأفادت مؤسسة مطارات دبي في بيان أمس، بأن هذه الزيادة جاءت بعد نقل بعض الرحلات الجوية من قبل عدد من شركات الطيران خلال إغلاق مطار دبي الدولي للمدرج الجنوبي لخضوعه لعمليات تجديد في الفترة من 16 أبريل إلى 30 مايو الماضي. وتم تسجيل أكثر من 900 ألف مسافر من إجمالي حركة المرور في النصف الأول أثناء فترة الـ45 يوماً، وهو ما يعادل إجمالي حركة المسافرين السنوية للمطار في عام 2018.

وحسب الإحصاءات، ارتفع اجمالي عدد المسافرين عبر المطار إلى مليون و248 ألفاً و506 مسافرين خلال النصف الأول، بنسبة نمو 141%.

وسجلت منطقة جنوب آسيا، المساهم الأكبر في حركة مرور المسافرين ممثلة لأكثر من ربع حركة المرور بعدد 379.85 ألف مسافر، يليها رابطة الدول المستقلة بعدد 312.08 ألف مسافر، ودول مجلس التعاون الخليجي بعدد 281.18 ألف مسافر. ومن بين المساهمين الرئيسين الآخرين دول أوروبا الشرقية، ودول أوروبا الغربية، بعدد جاوز 100 ألف مسافر لكل منها.

وتصدرت روسيا الدول التي يقصدها المسافرون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بعدد مسافرين بلغ 293.1 ألف مسافر، يليها السعودية بعدد 201.14 ألف مسافر، والهند 193.9 ألف مسافر، وألمانيا 89.416 ألف مسافر.

وعلى صعيد المدن، حلت موسكو بين المدن الأولى التي يقصدها المسافرون من مطار آل مكتوم الدولي بإجمالي 165.36 ألف مسافر، ثم مدينة جدة السعودية بإجمالي 55.87 ألف مسافر، وكراتشي الباكستانية بإجمالي 39.76 ألف مسافر.وشهد المطار إقلاع وهبوط إجمالي 22.13 ألف رحلة طيران بنسبة نمو 37.7%.

ونقلت بضائع عبر المطار تبلغ حمولتها الإجمالية 450 ألف طن في النصف الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 5.3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة للانخفاض الذي يشهده سوق الشحن الجوي العالمي. وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، أن «فترة إغلاق مطار دبي الدولي للمدرج الجنوبي كانت بمثابة تحدٍّ كبير لمطار آل مكتوم الدولي، فقد استوعب المطار زيادة هائلة في حركة المسافرين والرحلات الجوية، إذ ازدادت الرحلات من 10 رحلات في اليوم إلى 80 رحلة في أيام الذروة».