«سوفت بنك» تطلق صندوق «رؤية 2» باستثمارات متوقعة تصل 108 مليارات دولار

المصدر: طوكيو - رويترز

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» أمس، عن صندوق «رؤية 2» يهدف إلى الاستثمار في شركات التكنولوجيا، قائلة إنها دبرت تعهدات بإجمالي نحو 108 مليارات دولار من شركات من بينها «مايكروسوفت».

وقالت المجموعة اليابانية في بيان، إنها تعتزم استثمار 38 مليار دولار في الصندوق. ومن بين الشركات الأخرى التي بصدد المشاركة في الصندوق «أبل» و«هون هاي» للصناعات الدقيقة التايوانية (فوكسكون)، والشركتان كلتاهما قامتا بالاستثمار في الصندوق الأول.

وتشير قاعدة المستثمرين في الصندوق الثاني إلى التنوع بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط التي قدمت معظم رأس المال الخارجي للصندوق الأول البالغ حجمه 100 مليار دولار في الوقت الذي تروج فيه «سوفت بنك» لعوائد تفوق السائد في القطاع، مع وجود مؤسسات مالية يابانية غنية بالسيولة وصندوق ثروة سيادي لكازاخستان بين المشاركين.

وقالت «سوفت بنك» في مايو الماضي، إن الصندوق الأول حقق عائدا داخليا بنسبة 45% للمستثمرين في أسهمها العادية، أو 29% حين يتم ضم الأسهم الممتازة المشابهة للدين، على الرغم من أن المكاسب تظل في الأغلب نظرية.

وأضافت أن المشاركين الآخرين في الصندوق الثاني، سيكون من بينهم «ناشونال انفستمنت كوربوريشن أوف ناشونال بنك أوف كازاخستان»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، وأطراف لم تفصح عنهم من تايوان ومديري الصندوق ذاته.

ويظهر بيان «سوفت بنك» أن الصندوق يحصل على الدعم بصفة عامة من القطاع المالي الياباني، بما في ذلك وحدات لثلاثة بنوك كبرى هي مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، ومجموعة «ميزوهو» المالية.

وأكدت «سوفت بنك» إن «مجموعة»دايوا سيكوريتيز«و»داي-إيتشي لايف هولدنجز«، و»سوميتومو ميتسوي تراست هولدنجز«وقعت أيضا مذكرة تفاهم.

وقالت:»هدف الصندوق هو تسهيل التسريع المتواصل لثورة الذكاء الصناعي عبر الاستثمار في شركات رائدة بالسوق وتحقق نموا يستند إلى التكنولوجيا«.

ويستخدم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ»سوفت بنك«، ماسايوشي سون، الذكاء الصناعي كمصطلح يضم مجموعة واسعة من القطاعات لوصف المحفظة الاستثمارية لـ»سوفت بنك«، التي تتسم بأنشطة متنوعة من تطبيقات حجز سيارات الأجرة إلى القيادة الذاتية والتأمين والرعاية الصحية.

وجرى إطلاق صندوق»رؤية 1«قبل عامين مع دعم بقيمة 60 مليار دولار من صندوقي الثروة السيادية في السعودية وأبوظبي. واستثمر الصندوق بالفعل معظم رأسماله من خلال استثمارات في أكثر من 80 شركة تكنولوجية ناشئة في مرحلة شبه نهائية لتطوير منتجاتها. ولم تذكر»سوفت بنك" تفاصيل بشأن الكيفية التي ستمول بها مساهمتها البالغة 38 مليار دولار في الصندوق الجديد.