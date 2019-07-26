المصدر: إعداد: سامح عوض الله

عزيزي المستهلك احرص دائماً على قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالسحوبات والعروض الترويجية، واحرص على الاحتفاظ بكوبون السحب لضمان حصولك على الجائزة في حال الفوز بها.

واحرص كذلك على كتابة بياناتك الصحيحة، وعدم استخدام أسماء أخرى، إذ إن من شروط استلام الجائزة توافق البيانات المكتوبة في كوبون السحب مع الهوية التي سيتم إبرازها عند استلام الجائزة، وتأكد من استلامك الجائزة المعلن عنها، وفي حال وجود ملاحظات يمكن دائماً التواصل مع اقتصادية دبي عبير تطبيق «مستهلك دبي» أو موقع «حماية المستهلك» https:/‏‏/‏‏ consumerrights.ae