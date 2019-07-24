«الاتصالات المتكاملة» توزع 589 مليون درهم أرباحاً نصف سنوية على المساهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، التي أظهرت تحقيق إيرادات بقيمة 3.19 مليارات درهم، وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.47 مليار درهم، وأرباح بعد خصم حقوق الامتياز بقيمه 464 مليون درهم، وتوزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 589 مليون درهم على المساهمين.

كما أعلنت الشركة عن إيرادات نصفية في عام 2019 بلغت 6.33 مليارات درهم، في حين بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.89 مليار درهم، بزياده قدرها 1.7% عند مقارنة «المثل بالمثل». وبلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 913 مليون درهم في الفترة نفسها، بزياده قدرها 11.3% عند مقارنة «المثل بالمثل».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، محمد الحسيني، إن «الشركة حققت أداءً جيداً خلال الربع الثاني من عام 2019، الذي يعكس استمرار الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤيتنا».

وتابع: «حققنا أرباحاً صافية بعد خصم حقوق الامتياز بلغت 464 مليون درهم، أي بزيادة بنسبة 2.5%، أو 5.5% عند مقارنة (المثل بالمثل)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأعلن الحسيني عن موافقة مجلس الإدارة على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بقيمة 589 مليون درهم، أي ما يعادل 13 فلساً لكل سهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، إن «خطة ترشيد الإنفاق أسهمت وبنتائج ممتازة في تحسين النفقات الاستثمارية والكفاءة في جميع الأعمال، ما أدى بدوره إلى احتواء انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام الجاري».

وتابع: «تراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2019 إلى 3.19 مليارات درهم، مقارنةً بـ3.35 مليارات درهم في الربع الثاني من عام 2018، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض عائدات الهاتف المحمول بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.69 مليار درهم».

• 6.33 مليارات درهم إيرادات للشركة خلال 6 أشهر.