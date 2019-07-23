30 موقعاً لأعضاء «محمد بن راشد للمشاريع» في القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع «القرية العالمية»، عن فتح باب التسجيل للكفاءات الوطنية الراغبة بالمشاركة في فعاليات القرية العالمية التي ستنطلق في الفترة بين 29 أكتوبر 2019 والرابع من إبريل 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، بأنها توفر 30 موقعاً مثالياً وبأسعار وخصومات تنافسية، وذلك لتسهيل تسويق وبيع المنتجات الوطنية لمرتادي القرية الذي يصل أعدادهم بالملايين سنوياً.

وأضافت أنها ستبدأ في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من 24 يوليو 2019 وحتى 24 أغسطس 2019، لافتة إلى أنه سيتم اختيار المشروعات المبتكرة من بين الطلبات التي سيتم استلامها، على أن تكون ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي، إن القرية العالمية واحدة من المنصات المثالية لتحفيز روح الابتكار والتميز، وتطوير أعمال المشروعات الوطنية الناشئة.

وأضاف: «تكمل المؤسسة عامها الـ15 في دعم رواد الأعمال الذين بلغ عدد مشروعاتهم من العام 2005 ولغاية موسم عام (2018 – 2019) ما لا يقل عن 585 مشروعاً»، مؤكداً ان المؤسسة تسعى إلى تمكين المنتج المحلي، وتعزيز تواجده في مختلف المحافل محلياً وعالمياً، إذ تعد القرية العالمية واحدة من المحطات الهامة لأصحاب المشروعات المبتكرة والطموحة، التي ترغب في التنافس واستدامة أعمالها مستقبلاً.

وتابع الجناحي: «حقق أصحاب المشروعات نتائج طيبة في دورة العام 2018، إذ بلغت مبيعاتهم 10.3 ملايين درهم، ما يعطينا الدافع لإكمال مسيرة تمكين الشاب الإماراتي، خصوصاً الخريجيين الجدد، وتطوير أعمالهم المبتكرة وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «نحرص في القرية العالمية على التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تأكيداً على قيمنا المتعددة وفي مقدمتها المسؤولية المجتمعية بكوننا علامة إماراتية. ونتطلع في هذا الموسم إلى المزيد من الأفكار المبدعة والأعمال المبتكرة لاستضافتها في القرية العالمية وإثراء تجربة ضيوفنا خلال زيارتهم لنا»، معرباً عن ثقته بأهمية دور المؤسسة في استقطاب هذه الأعمال ودعمها فيما يصب بدعم الناتج الاقتصادي للدولة.