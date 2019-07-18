"فيتش" تمنح "دبي لصناعات الطيران" تصنيف "BBB"

المصدر: دبي - وام

منحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني شركة "دبي لصناعات الطيران المحدودة" تصنيف "BBB" عن فئة احتمالات التخلف عن السداد في إصدارات العملات الأجنبية طويلة الأجل " IDR "

وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إنه على مدار الـ 23 أشهر الماضية عملنا لتعزيز مكانة الشركة وتصنيفها كشركة استثمارية من الفئة التجارية، مؤكدا على المكانة الرائدة لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة في السوق باعتبارها من الشركات العشر الأوائل بين الشركات العاملة في هذا المجال إلى جانب الربحية الثابتة ورأس المال القوي والسيولة القوية التي تتمتع بها الشركة ما ساهم في حصولها على هذا التقدير من وكالة "فيتش" لافتا إلى الالتزام بدعم خطط النمو الطموحة للشركة.