%39 نمواً في صافي الأرباح النصفية لـ «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق «الإمارات الإسلامي» صافي أرباح وصل إلى 673 مليون درهم للنصف الأول من عام 2019، مرتفعاً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وأرجع المصرف النتائج القوية إلى نمو الميزانية العمومية، وارتفاع دخل التمويلات، والنمو في دخل معاملات صرف العملات الأجنبية، وضبط التكاليف، وانخفاض معدل الكلفة إلى المخاطر.

ووفقاً للنتائج المالية للنصف الأول من عام 2019، فقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الموجودات 61.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5% عن نهاية عام 2018، في ما بلغت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 36.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن نهاية عام 2018.

وارتفعت حسابات المتعاملين بنسبة 5% عن نهاية عام 2018 لتصل إلى 43.8 مليار درهم. كما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3% عن نهاية عام 2018. وبلغت نسبة الأنشطة التمويلية منخفضة القيمة 8.6% مع نسبة تغطية قوية بلغت 115%. كما بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 83%، ما يعكس وضع السيولة السليم.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «الإمارات الإسلامي» تمكن مجدداً من تحقيق نتائج قوية للنصف الأول من عام 2019، ويبرز كقوة دافعة لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات، إذ يرسي معايير جديدة من التميز في مجال تجربة المتعاملين، والابتكار.