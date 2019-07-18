صافي أرباح «دبي التجاري» ترتفع 25% إلى 701 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد بنك «دبي التجاري» بأن صافي أرباحه للنصف الأول من العام الجاري ارتفعت 25% إلى 701 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 19.7% لتصل إلى مليار و82 مليون درهم.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة ملياراً و510 ملايين درهم بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1.1% لتصل إلى 429 مليون درهم.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 380 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 10.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي عند 14.96%، وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 14.6% بنهاية يونيو 2019، مقارنة بنهاية 30 يونيو 2018 ليصل إلى 58.3 مليار درهم.

وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90%، وتحسنت نسبة القروض المصنفة بمعدل 197 نقطة أساس لتصل إلى 5.52% مقارنة بـ7.49% في النصف الأول من عام 2018.

وبلغ إجمالي الموجودات 78.4 مليار درهم في 30 يونيو 2019، مرتفعاً بنسبة 13.8% مقارنة بـ68.9 مليار درهم في 30 يونيو 2018.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.8% لتصل إلى 55.3 مليار درهم في 30 يونيو 2019، مقارنة بـ48.1 مليار درهم في 30 يونيو 2018.