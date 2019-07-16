دو تطلق أول "راوتر" لخدمات الاتصال اللاسلكي يدعم تقنية الجيل الخامس وشريحة بيانات 50 غيغابايت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول جهاز توجيه "راوتر" لخدمات الاتصال اللاسلكي يدعم تقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء الحصول على جهاز التوجيه المبتكر الذي طورته شركة ZTE بدون أي دفعات مقدمة ابتداءً من 210 دراهم شهرياً.

وتهدف دو من خلال توفير جهاز التوجيه الجديد إلى تعزيز أسلوب حياة العملاء في منازلهم وتمكينهم من الاستمتاع بتجارب اتصال استثنائية في عصر الجيل الخامس. وسيستفيد العملاء الذين يحصلون على جهاز التوجيه الجديد مع واحدة من باقات شرائح البيانات التي توفرها دو من سرعات اتصال فائقة لمجموعة من الأجهزة. ومن خلال إضافة جهاز التوجيه الداخلي إلى محفظتها المميزة من الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس، بات لدى عملاء دو الحاليين والجدد طرقاً أكثر تنوعاً لتجربة فوائد الجيل الخامس عبر شبكة دو المتطورة.

سيمكن جهاز التوجيه الجديد العملاء من الوصول إلى خدمات شبكة الجيل الخامس في جميع المناطق التي تغطيها الشبكة في الإمارات. ومن المتوقع أن ينمو عدد المواقع التي تغطيها التقنية الجديدة إلى حوالي 700 موقع بحلول نهاية عام 2019.



وفي حديثه عن توفير الجهاز الجديد، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال فهد الحساوي، "بات العملاء على معرفة أكبر بالإمكانات التي لا حدود لها والفوائد الكبيرة لتقنية الجيل الخامس، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاقاً وفرصاً جديدة للاستمتاع بتجارب اتصال تتناسب مع متطلباتهم في العصر الرقمي".

وأضاف الحساوي: "وفي الوقت الذي يتطلع فيه العملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية إلى الفوائد التي ستقدمها لهم تقنية الجيل الخامس باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي، يسعدنا الإعلان عن إطلاق أول جهاز توجيه "راوتر" يدعم التقنية الجديدة وتقديمه لعملائنا مع واحدة من باقات شرائح البيانات بهدف تمكين المستخدمين من عيش تجارب أكثر اتصالاً وكفاءةً بسرعات فائقة أثناء قيامهم بإنجاز المهام أو التواصل أو اللعب سواءً كان ذلك في المنزل أو أثناء التنقل".

ويتيح جهاز توجيه ZTE 5G الجديد للعملاء تجربة خدمات الاتصال عالية الجودة التي توفرها شبكة الجيل الخامس من دو وذلك من خلال تثبيت شريحة الجيل الخامس أو شريحة بيانات 50 غيغابايت في الجهاز الجديد مقابل 279 درهماً إضافية شهرياً، ما يتيح للمستخدمين المتصلين بالجهاز الاستمتاع بسرعات الاتصال اللاسلكي الفائقة بغض النظر عن سرعة الشبكة التي تعمل بها أجهزتهم حالياً.

وسيتمكن العملاء الذين يثبتون أجهزة التوجيه الجديدة الداعمة للجيل الخامس من الاستمتاع بتجارب ترفيهية مميزة في منازلهم مثل مشاهدة المحتوى عالي الدقة عبر المنصات الرقمية أو ممارسة ألعاب الفيديو دون تقطيع نظراً لميزات التقنية الجديدة مثل وقت الاستجابة المنخفض والسرعات الفائقة ومستوى الأمان والموثوقية.

وكانت دو قد وفرت لعملائها في وقت سابق من هذا الشهر هاتف ZTE Axon 10 Pro، الذي يعتبر أول هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس في الدولة.