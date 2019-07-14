«طاقة أبوظبي»: توفير التراخيص الفورية عبر منظومة «تم»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن توفير خدمات التراخيص الميسرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية (تم)، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، وذلك في خطوة تهدف إلى توظيف التقنيات المبتكرة التي تتسم بالسرعة والفاعلية لتقديم خدمات الترخيص الفورية للمشروعات الصغيرة في مجال الطاقة بإمارة أبوظبي.

وتشمل التراخيص الفورية التي ستصدرها الدائرة عبر منظومة «تم» العديد من المزايا، منها الحصول على رخصة معفاة من الرسوم لمدة عامين من خلال الموقع الإلكتروني لمنظومة «تم» وبشروط ميسرة جداً، ووفقاً لإجراءات تقييم مبسطة، إذ لا تتعدى مدة الحصول عليها يوم عمل واحداً. ويتمثل حرص الدائرة على توفير هذه الخدمات الميسرة في التزامها بتوفير تجربة متكاملة للمتعاملين من جهة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي من جهة أخرى.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات والخدمات الذكية والحكومية في دائرة الطاقة بأبوظبي، المهندس سيف سالم: «نرحب بالعمل جنباً إلى جنب مع هيئة أبوظبي الرقمية، إذ ستقدم شراكتنا أداة جديدة لتوفير خدمات ذكية وسريعة تسهم في تعزيز الأعمال بكل أشكالها بقطاع الطاقة في أبوظبي، وتوثيق تكامل الأعمال بين الدوائر الحكومية في الإمارة».

من جانبه، أكد مدير قطاع الشؤون الحكومية والشراكات في هيئة أبوظبي الرقمية، المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مواصلة الهيئة للجهود الرامية لتعزيز المناخ الاقتصادي والمساهمة الفعالة في توجه حكومة أبوظبي نحو تحفيز الأعمال والاستثمار وفق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وذلك من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة لإنجاز خدمات الأعمال من تراخيص وغيرها من أجل توفير الوقت والجهد والمال وتعزيز التنافسية في إمارة أبوظبي.

وتضم قائمة النشاطات، التي يمكن لأصحابها الحصول على هذه الرخصة، كلاً من: إنتاج ومعالجة وتحلية المياه، وتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بسعة إنتاج لا تزيد على «50kWp» في المنشأة الواحدة، وتجميع ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والتخلص منها بما في ذلك المياه الرمادية، ونشاطات تخزين وتوزيع وإمداد الكهرباء والمياه لغرض التزود الذاتي، وعمليات توزيع وإمداد وبيع وشراء المياه بواسطة الصهاريج، والتخلص من مياه الصرف الصحي بواسطة الصهاريج.

التراخيص تشمل رخصة معفاة من الرسوم لعامين وبشروط ميسرة.