خمس خطوات مهمة عليك اتباعها عند تعرضك لحادث سير

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

لا يتوقع أيّ منا أن يكون ضحية حادث سير، إلا أن هذا الأمر، وللأسف، يحدث في غمضة عين ليجد بعضنا أنفسهم فجأة في قلب الحادث. ولأن أبسط الحوادث قد تجعلك تشعر بالارتباك، تقدم شركة أكسا، للتأمين، مجموعة من النصائح المفيدة حول كيفية التصرف عند تعرضك لحادث سير، مشيرة إلى أنه عند وقوع حادث، يكون الذعر هو سيد الموقف مما يمنع الأفراد من القيام بالإجراءات الضرورية لحماية أنفسهم ومصالحهم، تعرف على النصائح:

1. الإبلاغ عن الحادث: هناك بلا شك مستويات مختلفة من الحوادث. ونحن نركز هنا على التصادم بين سيارتين أو أكثر حين لا يتعرض السائقون أو الركاب لإصابات خطيرة. وأما في حال وجود إصابات خطيرة، فعليك وقبل كل شيء الاتصال على الرقم 999 لطلب سيارة إسعاف، كما يمكنك الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة. وأما في حالة الحوادث الطفيفة فيمكن الإبلاغ عنها من خلال تطبيق شرطة دبي، وتستغرق هذه العملية ثلاث دقائق فقط ويطلب منك إدخال معلومات رخصة القيادة وملكية السيارة، والتقاط بعض الصور للضرر الحاصل في سيارتك لتتمكن السلطات من تقييم الحادث وتحديد الطرف الذي يقع عليه الخطأ.

2. الحصول على تقرير الشرطة الكامل: إن تقرير الشرطة هو أكثر الوثائق أهمية عند وقوع حادث سير. فمن دونه ستعرض نفسك للكثير من المشكلات القانونية والمالية، إذ أنه من المخالف للقانون إجراء أية إصلاحات من دون تقرير شرطة. وبالنسبة للحوادث التي يجري التبليغ عنها عبر تطبيق شرطة دبي، يتم إرسال تقرير الحادث إلى جميع الأطراف المعنية عبر رسالة نصية خلال 24 ساعة من إكمال عملية تسجيل الحادث عبر التطبيق.

3. إخطار شركة التأمين: اتصل بشركة تأمين سيارتك بأسرع وقت ممكن لإبلاغها بتعرضك لحادث سير. أبلغهم، بأنك حصلت على تقرير شرطة وبأن عليهم ترتيب استلام السيارة من موقع يتم الاتفاق عليه. وسوف تنصحك شركة التأمين بالخطوة التالية الواجب اتباعها.

4. انتظر وصول المساعدة: في حال اقتصار الضرر على الهيكل الخارجي للسيارة فقط، فسيكون من الآمن متابعة القيادة. أما في حال تعرضت سيارتك لأضرار جسيمة وأصبحت غير آمنة للقيادة، فغالبًا ما تكون شركة تأمينك ملزمة بإرسال رافعة سيارات لنقل سيارتك إلى أقرب مركز إصلاح معتمد.

5. متابعة إجراءات المطالبة والإصلاح: يتم إبلاغ حاملي بوليصة التأمين بالمعلومات المتعلقة بالمطالبة وورشة الإصلاح بشكل مباشر. وتعتمد مدة الإصلاح على حجم الضرر وتوافر قطع الغيار.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للتأمينات الشخصية لدى أكسا في الخليج: فرانك هايمبيرجيه، إلى أن الاحتفاظ بقائمة الخطوات الواجب اتباعها في حال وقوع حادث في سيارتك قد يساعدك في ضمان جاهزيتك عند اتصالك بشركة التأمين.