دبي تصدر أول إقامة لمستثمر عقاري غداً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة ، أن «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، وبالتنسيق والتعاون مع «دائرة الأراضي والأملاك»، سوف تسلم أول إقامة لمستثمر عقاري غدا في احتفال ستقيمه (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب)، حيث سيتم منح الإقامة لأول مستثمر عقاري لمدة خمس سنوات تسري على عائلته (الزوجة والأولاد)، وذلك للمستثمرين العقاريين الذين لا تقل استثماراتهم في السوق العقاري المحلي عن 5 ملايين درهم والمسجلة لدى الدائرة.

وتتضمن شروط الحصول على تأشيرة إقامة لخمس سنوات من دون كفيل، أن يكون الاستثمار في عقار، أو أكثر، بقيمة إجمالية للأصل العقاري، لا تقل عن 5 ملايين درهم، وأن يكون الاستثمار بقيمة خمسة مليون درهم بصرف النظر كون العقار يملكه فرد أو مجموعة من المستثمرين