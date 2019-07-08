إنجاز 3507 مبانٍ جديدة في دبي خلال النصف الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، بلغ 3507 مبانٍ جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل يصل إلى نحو 585 مبنى جديداً شهرياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على 84.9%، من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال تلك الفترة.

وتفصيلاً، كشفت بيانات حديثة، نشرها مركز دبي للإحصاء، أمس، أن عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 3507 مبانٍ جديدة، بمتوسط معدل إنجاز يصل إلى 585 مبنى جديداً شهرياً.

وبحسب البيانات الصادرة عن بلدية دبي، بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال يناير الماضي، 389 مبنى، فيما بلغ في فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى، ليصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 588 مبنى، مقابل 394 مبنى في شهر يونيو.

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 2101 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و878 مبنى لـ«فلل خاصة»، و174 «مبنى نسب طابقية»، و161 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد مباني المنشآت العامة 120 مبنى، والمباني الصناعية 73 مبنى.

وأوضحت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري، مستحوذة على نسبة 59.9%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 25%، ثم مباني نسب الطابقية بنسبة 5%، فيما بلغت حصة المباني المتعددة الطوابق 4.6%، ومباني المنشآت العامة 3.4%، والمباني الصناعية 2.1%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 84.9% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو 2019، بمعدل 2979 مبنى.

يشار إلى أنه خلال العام الماضي ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.