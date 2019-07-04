«ذا إنديكس».. «حي متكامل» يستوعب 6000 شخص في «دبي المالي العالمي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

بدأت الأعمال الإنشائية في برج «ذا إنديكس» خلال عام 2005، وتم الانتهاء منها فعلياً في عام 2011.

ويشغل المبنى، الذي صممته شركة «فوستر»، زاوية مميزة داخل منطقة مركز دبي المالي العالمي على مساحة 2000 متر مربع.

ويوازن المبنى، المكون من 80 طابقاً، بين مزيج من الاستخدامات السكنية، والتجارية، والاجتماعية، حيث يعتبر حياً متكاملاً.

ويستوعب البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 326 متراً، 6000 شخص من المقيمين بالمنطقة والعاملين فيها.

وتم بناء الطوابق المكتبية (25 طابقاً) أسفل البرج، للاستفادة من الإطلالة بالطوابق السكنية العليا.

ويستفيد «ذا إنديكس» من النموذج المستدام لتعظيم الفوائد البيئية، بتصميم فعال يقلل الحاجة إلى أنظمة تبريد ميكانيكية وإضاءة اصطناعية.