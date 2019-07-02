طيران الإمارات تشغل A380 لخدمة رحلتين يومياً إلى مسقط

المصدر: دبي- الامارات اليوم

بدأت طيران الإمارات خدمة رحلتيها اليوميتين إلى سلطنة عمان بطائرات A380 لتوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر والراحة على هذه الطائرة العملاقة.

ووصلت الرحلتان "ئي كيه 862" و"ئي كيه 864" إلى مطار مسقط الدولي حيث لقيتا استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه.

وقال ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "هبطت الـ A380التي يعشقها عملائنا في سلطنة عمان، ويسرنا أن يحصل المسافرون بين مسقط ودبي على

فرصة لتجربة المنتجات والخدمات التي توفرها الطائرة العملاقة.وتدعم هذه الخطوة سعينا الدائم لتقديم أفضل تجربة للمسافرين من السلطنة بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال".

وأضاف بقوله: "بدأت طيران الإمارات خدمة سلطنة عمان منذ 26 عاماً، ويأتي تشغيل الـA380 ليؤكد التزامنا تجاه هذه السوق المهمة وتقديم تجربة سفر سلسة ومريحة لعملائنا انطلاقاً من دبي إلى جميع الوجهات التي تغطيها شبكتنا العالمية".

من جانبه، قال أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان: "نفتخر بمطار مسقط الدولي الذي نعتبره تجسيداً لكرم الضيافة العمانية الأصيلة وطبيعتها الخلابة. ويحظى المطار منذ افتتاحه بإشادات عالمية حصد على أثرها عدة جوائز عالمية، لما يتمتع به من عمارة تعكس الطابع العُماني التقليدي وبمواصفات تكنولوجية حديثة لمواكبة التجربة الاستثنائية للمسافرين عبر بوابة الفرص والجمال، بجانب ما يتمتع به من مستويات متميزة من النواحي التشغيلية التي تواكب متطلبات شركات الطيران الدولية. ويسعدنا في مطارات عمان الترحيب مرة أخرى بطائرة الإمارات العملاقة الإيرباص A380 بعد ترحيبنا بزيارتها العام الماضي بمناسبو مرور 25 عاماً على بدء طيران الإمارات خدمة مطار مسقط. ويأتي ترحيبنا مجدداً بهذه الطائرة العملاقة التي ستعمل على خط مسقط- دبي حتى شهر سبتمبر القادم ضمن التزامنا نحو طيران الإمارات لترسيخ كل ما من شأنه توفير خيارات سفر متميزة عبر مطار مسقط الدولي".