«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على «توباز» مقابل 4 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية، أمس، استحواذها على كامل حصص شركة توباز للطاقة والملاحة، من شركة النهضة للخدمات و«ستاندرد تشارترد برايفت إكويتي أفيرما كابيتال»، لقاء قيمة إجمالية بلغت ملياراً و79 مليون دولار (نحو أربعة مليارات درهم).

وأفادت «موانئ دبي العالمية» في بيان، بأن صفقة الاستحواذ الجديدة ستدعم هدفها في تعزيز حضورها بقطاع الخدمات اللوجستية والبحرية العالمي، مشيرة إلى أن تركيز «توباز» المستمر على إبرام عقود استراتيجية طويلة الأجل، أتاح تحقيق نتائج تفوق أداء السوق، حيث تبلغ قيمة عقودها في السوق نحو 1.6 مليار دولار، بحسب الأرقام المسجلة في 31 مارس 2019، ما يتخطى إلى حد كبير معايير القطاع، ويعكس نجاح التوجه الاستراتيجي للشركة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «يسرنا الإعلان عن الاستحواذ على شركة (توباز) للطاقة والملاحة، الذي سيعزز مكانة (موانئ دبي العالمية) كمشغل عالمي رائد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية». وأضاف أن «المجموعة قامت خلال الأعوام القليلة الماضية باستثمارات مُنتقاة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية، في شركات تتمتع بآفاق واعدة لتحقيق عائدات مرتفعة وسجل من الإنجازات المتواصلة، إلى جانب العلاقات القوية مع العملاء»، مشيراً إلى أن «الاستحواذ الجديد سيرفد أعمال شركتنا (بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز) التي تمتلك أكثر من 300 سفينة على مستوى العالم».

وأوضح بن سليّم، أنه «كما هي الحال مع شركة موانئ دبي العالمية، قامت شركة (توباز) للطاقة والملاحة بتطوير أعمالها، وقدمت لعملائها مجموعة من الحلول اللوجستية، مكّنت الشركة من التفوق على مستوى أداء القطاع».

وتابع: «إننا على ثقة بأن هذا التوجه المبتكر ونطاقه الموسّع سيتيح لوحدة أعمال شركة (توباز) للطاقة والملاحة و(بي آند أو ماريتايم سيرفيسيز) تقديم مستويات غير مسبوقة من الكفاءة ونمو الإيرادات، كما ستفتح الشراكة الجديدة الباب أمام (موانئ دبي العالمية) لاستكشاف مجالات عمل جديدة على نطاق أوسع، مثل زيادة أحجام بضائع النقل بالعبور عبر أذربيجان على الممر التجاري بين الشرق والغرب».

ولفت بن سليّم إلى أن «الصفقة الجديدة تأتي في سياق استراتيجية (موانئ دبي العالمية) الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، وأن تصبح شركة مزودة للحلول الرائدة للعملاء النهائيين».

مزود عالمي

تعتبر شركة «توباز» للطاقة والملاحة المزود العالمي للخدمات والحلول اللوجستية لقطاع الطاقة على المستوى العالمي، وتدير أسطولاً حديثاً يتكوّن من 117 سفينة موجودة بصورة شبه دائمة في بحر قزوين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب إفريقيا.

وتتمتع الشركة بمكانة راسخة في سوق بحر قزوين، الذي يعد أكبر بحر داخلي في العالم، وأحد أهم الأحواض النفطية الاستراتيجية، الذي يحتوي على نحو 6% من الاحتياطي النفطي العالمي.

كما تتمتع شركة «توباز» بعلاقات مميزة مع شركات النفط الوطنية والدولية الرائدة، ومن ضمنها «بريتيش بتروليوم» و«شيفرون» و«دراغون أويل» و«دبي للبترول» و«إكسون موبيل» و«تنغزشيفرويل».