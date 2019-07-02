«غرفة دبي» الأولى عالمياً في الاعتماد على «بلوك تشين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبحت غرفة تجارة وصناعة دبي أول غرفة تجارة في العالم تزود أعضاءها وشركاءها الإقليميين بحلول متطورة عبر تقنية «بلوك تشين»، لتسهيل التجارة العالمية وتسريع إجراءاتها وضمان معاملاتها، وذلك بعد توقيعها، أخيراً، في سنغافورة مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية وشركة «بيرلين» في مجال تطوير تقنيات «بلوك تشين»، والتي باتت بموجبها غرفة دبي الشريك الحصري لتقديم خدمات وبرامج «بلوك تشين» المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكرت غرفة دبي، في بيان أمس، أن هذه الحلول المبتكرة التي طورها مركز التجارة المستقبلية، الذي أسسته غرفة التجارة الدولية وشركة بيرلين، بدعم من مؤسسة مشروعات سنغافورة، ستسهم في تسريع المعاملات التجارية وخفض مخاطر التجارة وتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير ميزة أفضل لتعقب سلاسل الإمداد لضمان المعاملات، ما سيسهم في تعزيز تنافسية الأعضاء والشركاء الإقليميين، وترويج مفاهيم الشفافية في التجارة، إضافة إلى تعزيز استدامة الأداء المؤسسي من خلال خفض المعاملات الورقية والمحافظة على الوقت والجهد، الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة في منظومة التجارة العالمية.

وتعتبر الاتفاقية تكريساً لمكانة إمارة دبي، باعتبارها إحدى المدن العالمية القليلة، بجانب سنغافورة وهونغ كونغ وروتردام، التي تعمل على تطوير واستخدام حلول تقنية «بلوك تشين»، لدعم التجارة العالمية وخفض مخاطرها وتسريع إجراءاتها.

وقال المدير العام لغرفة دبي رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، حمد بوعميم، إن موضوع التجارة العالمية يبقى موضوعاً مهماً على رأس أولويات الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، باعتباره جزءاً أساسياً من جهود نشر التنمية الاقتصادية حول العالم، حيث إنه تبين من خلال الدراسات أن غياب الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية يعتبر أحد معوقات استدامة النشاط الاقتصادي.

«الغرفة» أكدت أن الحلول المبتكرة ستسهم في تسريع المعاملات.