مكاتب عقارية في عجمان تتحمل رسوم الصرف الصحي لجذب المستأجرين

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفاد عقاريون بتراجع القيم الإيجارية في معظم مناطق عجمان بنسب وصلت إلى 15% خلال النصف الأول من العام الجاري، مرجعين ذلك إلى أسباب عدة أبرزها التصحيح الإيجاري في المناطق القريبة من الإمارة، ودخول وحدات جديدة للقطاع، بالإضافة إلى تعديل تعريفة رسوم الكهرباء الأخيرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هدوء القطاع الإيجاري في الإمارة شجع الكثير من الملاك على تقديم حوافز أبرزها تحمل رسوم الصرف الصحي والشهور المجانية التي رواحت بين شهر وشهرين، والمواقف المجانية، وتقسيم الدفعات على أكثر من 6 دفعات وصولاً لـ12 شيكاً عند بعض مكاتب التأجير.

التصحيح الإيجاري

وتفصيلاً، قال مدير مكتب «النشمي لإدارة العقارات» في عجمان، هاني عبادي، إن «التصحيح الإيجاري في المناطق القريبة من الإمارة ساهم في استمرار الضغط على القيم الإيجارية، ولاسيما مع دخول مشروعات عقارية جديدة في إمارة عجمان خلال العام الماضي، تستهدف القطاع التأجيري، وزيادة المعروض، ما أسهم في الضغط على القيم الإيجارية في الإمارة»، مقدراً «نسبة التراجع في الإيجارات بـ15% منذ بداية 2019».

وبيّن أن تراجع القيم الإيجارية في الإمارات الأخرى، لاسيما القريبة من عجمان، أسهم أيضاً في انخفاض إيجارات عجمان، فضلاً عن أن زيادة نسبة تسليم البنايات الجديدة خلال عام 2018، رفدت السوق بما يقرب من 1500 وحدة سكنية على أقل تقدير خلال الشهور الست الماضية.

وأشار عبادي إلى أن هدوء القطاع الايجاري في الإمارة شجع كثيراً من الملاك على تقديم حوافز أبرزها تحمل رسوم الصرف الصحي، والشهور المجانية التي راوحت بين شهر إلى شهرين، والمواقف المجانية وتقسيم الدفعات على أكثر من ست دفعات وصولاً لـ12 شيكاً عند بعض مكاتب التأجير.

المناطق الجديدة

من جانبه، أكد رئيس مكتب «سكاي سيتي» للعقارات في عجمان، أحمد سلطان، أن «إيجارات عجمان انخفضت في بعض المناطق بنسبة 10%، وهي المناطق الجديدة والقريبة من الكورنيش»، لافتاً إلى أن هذه النسبة تزيد إلى 15% في المناطق القديمة، باستثناء البنايات الجديدة فيها.

وعزا سلطان تراجع إيجارات الإمارة إلى وفرة المعروض، بسبب دخول مشروعات عقارية جديدة خلال العام 2019، إضافة إلى تجاوب الملاك مع قيم الإيجارات الحالية، وقوة تفاوض المستأجرين مع الملاك بخصوص خفض الإيجار.

وقال إن السوق الإيجارية في عجمان شهدت تسهيلات من قبل كثير من الملاك وأصحاب المكاتب العقارية، موضحاً أن أبرز هذه المزايا تمثل في زيادة فترة الإيجار إلى 13 شهراً، فضلاً عن منح بعض أصحاب العقارات، المستأجرين الجدد، مواقف سيارات مجانية.

مصلحة السوق

في السياق ذاته، قال المدير العام لمنصة «دوبيزل» العقارية، سامر عابدين، إن «تراجع الإيجارات يعتبر أمراً إيجابياً وتصحيحاً للأسعار، ويصب في مصلحة السوق، لاسيما أن انخفاض القيم الإيجارية في عجمان كان واحداً من أهم الأسباب التي حفّزت الطلب عليها، خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن أبرز الأسباب وراء تراجع الإيجارات في عجمان خلال العام الماضي، والشهور الست الأولى من العام الجاري، هو تسليم آلاف الوحدات السكنية، متوقعاً تسليم المزيد من تلك الوحدات خلال العام الجاري، لاسيما بالتزامن مع تعريفة الكهرباء الجديدة، وهو الأمر الذي سيضغط على القيم الإيجارية في الإمارة بشكل أكبر.

طلب ضعيف

من جهته، أكد مدير شركة «الجداف للوساطة العقارية» بعجمان، محمد الأحمد، أن «الإيجارات انخفضت في عجمان في بعض المناطق بنسبة 10%، وهي المناطق الجديدة والقريبة من الكورنيش»، مشيراً إلى أن هذه النسبة تزيد إلى 15% في المناطق ذات الطلب الضعيف.

ونوه بتجاوب ملاك العقارات ومديري البنايات مع مطالب المستأجرين بخفض القيم الإيجارية، فضلاً عن إعطاء العديد من التسهيلات، مثل موقف مجاني للسيارة، أو شهر مجاني، أو تقسيم الشيكات لدفعات عدة.

وأشار إلى أن تراجع الطلب وزيادة المعروض ضغط على كثير من الملاك والمكاتب العقارية لتقديم تسهيلات للمستأجرين، خصوصاً في البنايات الجديدة التي تم تسليمها أخيراً، حيث زاد بعض الملاك فترة الإيجار إلى 13 شهراً، والبعض يمنح المستأجر موقفاً مجانياً للسيارة، وذلك بجانب تسهيلات في ما يتعلق بالسداد عبر تقسيم الأقساط على المستأجرين إلى شيكات شهرية.

متوسط الإيجار في 6 أشهر

رصدت «الإمارات اليوم» عبر قراءة في الإعلانات التسويقية لمكاتب الإيجارات، متوسطات الإيجار في الإمارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت منطقة (النعيمية) وهي من المناطق القديمة في الإمارة متوسطات للاستديو بلغ 12 ألف درهم، وسجلت الغرفة والصالة 17 ألف درهم، وسجلت الوحدة السكنية المكونة من غرفتين 23 ألف درهم وثلاث الغرف 36.5 الف درهم.

وفي منطقة (الجرف) سجلت الغرفة والصالة متوسط 19.5 ألف درهم، والغرفتان 24 ألف درهم، وفي منطقة (الحميدية) سجل الاستديو 15.5 درهم، والغرفة والصالة 21 الف درهم. وبالنسبة لشارع الإمارات سجلت الغرفة وصالة 26 ألف درهم. وفي منطقة (الراشدية) سجل الاستديو 15 الف درهم، والغرفة 17 ألف درهم، والغرفتان 23 ألف درهم، وثلاث الغرف 36.5 ألف درهم.

وفي منطقة الكورنيش سجل الاستديو 16 ألف درهم، والغرفة 22 ألف درهم والغرفتان 29 ألف درهم. وفي منطقة البستان، سجل الاستديو 13 ألف درهم والغرفة 19 ألف درهم، وسجلت الوحدة السكنية من فئة الغرفتين متوسط 33 ألف درهم في منطقة شارع خليفة. وفي منطقة شارع الملك فيصل سجلت الغرفة متوسط 20 ألف درهم والغرفتان 22 ألف درهم، وسجلت منطقة (الروضة) 18 ألف درهم للغرفة وفي منطقة (الحميدية) سجلت متوسط 22 ألف درهم.