«دبي لصناعات الطيران» توقع صفقة تسهيلات ائتمانية بـ440 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة دبي لصناعات الطيران صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بقيمة 440 مليون دولار، مشيرة إلى أن حجم الاكتتابات تخطى المبلغ المستهدف.

إلى ذلك، أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة «إعمار العقارية»، موضحة أنه بذلك أصبحت مملوكة بنسبة 100%، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

تسهيلات ائتمانية

وتفصيلاً، أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل غير مضمونة جديدة مع بنك أبوظبي الأول وبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود بصفتهما الجهة الرئيسة المكلفة بالترتيب للصفقة، والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار.

وأفادت الشركة في بيان، بأنه بعد تخطي حجم الاكتتابات المبلغ المستهدف، تم إغلاق الصفقة بمبلغ 440 مليون دولار عبر ما مجموعه 12 جهة مقرضة، مشيرة إلى أن الصفقة ستدعم احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

سيولة متاحة

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور، إن «هذه الصفقة تؤكد على قوة السيولة المتاحة في السوق والثقة في استراتيجية وسمعة (دبي لصناعات الطيران)»، لافتاً إلى أن «الشركة نجحت العام الماضي في جمع 2.8 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية المتجددة طويلة الأجل غير المضمونة».

وأضاف تارابور، أن «هذه التسهيلات تدعم نمو أعمالنا وتعزز بشكل كبير من حجم السيولة لدينا وتسهل تحولنا بشكل أساسي إلى مصدر للديون غير المضمونة، حيث إن نسبة ديوننا غير المضمونة إلى إجمالي الدين تقترب من 60%».

قوة الأداء

من جهته، قال رئيس قسم تمويل الشركات العالمية في بنك أبوظبي الأول، آندي كيرنز: «يسرنا في بنك أبوظبي الأول أن تتاح لنا الفرصة لنشارك في ترتيب وإدارة هذه الصفقة الناجحة التي كانت تستهدف بشكل خاص المجتمع المصرفي الآسيوي، ونتطلع إلى دعم (دبي لصناعات الطيران) في خطط نموها المستقبلية».

بدوره، قال رئيس قسم الخدمات المصرفية العالمية في بنك «إتش إس بي سي»، حسين التاجر، إن «حجم الاكتتابات في هذه الصفقة تجاوز المبلغ المستهدف بشكل كبير وهذا يعكس قوة الأداء التشغيلي لشركة دبي لصناعات الطيران وطموحاتها الاستراتيجية».

أسهم مشتركة

إلى ذلك، أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، أنها أعادت شراء أسهمها المشتركة المملوكة لشركة «إعمار العقارية» والبالغة 4%، مشيرة إلى أنه بذلك أصبحت مملوكة بنسبة 100%، بشكل مباشر وغير مباشر، من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أي تأثير على نسب كفاية رأس المال لدى الشركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، خليفة الدبوس، إن «(إعمار) كانت ضمن المجموعة الأولية من المستثمرين إلى جانب مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية و(دبي لصناعات الطيران) في عام 2006، وإننا نقدر الدعم الكبير الذي قدموه خلال السنوات الماضية لتعزيز نمو شركة دبي لصناعات الطيران لتصل إلى المكانة الرائدة التي تحظى بها اليوم». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي لصناعات الطيران»، إن «الوضع المالي لشركة دبي لصناعات الطيران شهد ارتفاعاً متواصلاً على مرّ السنوات الماضية، ويسعدنا أن نتمكن من إنجاز هذه الصفقة في الربع الثاني دون أي تأثير على نسب كفاية رأس المال والسيولة لدينا».

- «دبي لصناعات الطيران» أصبحت مملوكة بالكامل لـ«دبي للاستثمارات الحكومية».