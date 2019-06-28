«كريم» تزود سياراتها بخدمة الإنترنت اللاسلكي مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «كريم» لتكنولوجيا خدمات نقل الركاب، بأنها تستعد لإطلاق خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» المجاني وغير المحدود في جميع سياراتها اعتباراً من منتصف يوليو المقبل.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخدمة تأتي نتيجة للشراكة بين شركتي اتصالات و«سنابت ديجيتال» المتخصصة في تكنولوجيا الإعلام، لتزويد «واي فاي» لجميع ركاب «كريم» دولة الإمارات، مؤكدة أنه لن يتم مشاركة أي معلومات عن مستخدمي تطبيق «كريم» مع أي طرف ثالث.

وأوضحت «كريم» ان الخدمة الجديدة تتميز بسهولة الاتصال، حيث يمكن للركاب اتباع التعليمات الواردة في مختلف الإعلانات والدخول إلى الخدمة عبر رقم الجوال واستخدام كلمة المرور الإلكترونية التي تعطى لمرة واحدة للمستخدمين الجدد للخدمة.

وأضافت أنه سيتم تزويد خدمة الإنترنت اللاسلكي «واي فاي» WiFi10X عبر مركز عمليات الشبكة العالي المستوى في شركة اتصالات. وأشارت إلى أن «اتصالات» ستوفر الخدمة في السيارات من خلال شبكة جوال حديثة عالية السرعة وخالية من أي عيوب، ومركز تحكم متطور وبوابات آمنة وموثوقة مخصصة لهذا الغرض، وبرمجة سحابية عالية لاستضافة المنصات الرقمية، وكذلك نموذج دعم للخدمات من البداية إلى النهاية يتميز بإدارة دقيقة. وقال رئيس تطوير الأعمال في «كريم»، أديب سمارة، إن «اتفاقية الشراكة الجديدة تعكس التزامنا بتقديم اتصالات آمنة وعالية السرعة لجميع ركاب (كريم) خلال رحلاتهم». من جهته، قال المؤسس المشارك لمنصة «سنابت ديجيتال»، محمد الكتيبي، إن «خدمة WiFi10X تم ابتكارها وتصميمها من قبل (سنابت ديجيتال) وحصلت على الموافقات اللازمة وتم تبنيها من قبل شركة اتصالات».

بدوره، قال نائب أول الرئيس في «اتصالات»، عصام محمود، إن «(اتصالات) عملت بشكل وثيق مع (كريم) و(سنابت) لضمان توفير خدمة ممتازة وتجربة ممتعة لعملاء (كريم)».