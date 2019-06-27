879.2 مليار درهم أصول «دبي للاستثمارات الحكومية» بنهاية 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 232.4 مليار درهم، وأرباحاً صافية بقيمة 21.4 مليار درهم، فيما ارتفعت الأصول إلى 879.2 مليار درهم.

وتفصيلاً، ارتفعت قيمة إيرادات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى مستوى قياسي لتصل إلى 232.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة بالعام السابق، مع تحقيق زيادات في جميع القطاعات الرئيسة، فيما بلغ صافي الربح 21.4 مليار درهم. كما بلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم المؤسسة، 16.3 مليار درهم.

وارتفعت الأصول إلى 879.2 مليار درهم بنسبة 4.1% مقارنة بنهاية عام 2017. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة القروض والذّمم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. كما ارتفعت المديونيات إلى 641.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4% عن نهاية عام 2017، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع ودائع العملاء في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، في حين كانت التزامات القروض والإيجارات ثابتة. وارتفعت حصة المجموعة من الأسهم بنسبة 4% عن نهاية عام 2017، نتيجة للأرباح المستبقاة.

وقال عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، إنه «في عام 2018 أظهرت محفظة أعمال المؤسسة مرونةَ من خلال قوة أدائها التشغيلي والمالي، على الرغم من الظروف الصعبة والمبهمة في الأسواق العالمية، وعلى الرغم من تلك التقلبات سيبقى تركيز المؤسسة على تنمية أعمالها الرئيسة، وتعزيز الكفاءات التشغيلية التي من شأنها تحقيق النمو المستدام والإسهام في ازدهار دبي».

وتضم محفظة المؤسسة عدداً من الشركات التي تعمل في قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو لإمارة دبي، وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار، والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة، وغيرها.

ووفقاً لأحدث أرقام نشرتها مؤسسة صندوق الثروة السيادي العالمية «إس دبليو إف آي»، جاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في المركز 13 عالمياً بقائمة الصناديق السيادية.