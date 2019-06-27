«الاتحادية للضرائب»: الموافقة على 390 طلباً لاسترداد «ضريبة مساكن المواطنين»

المصدر: أبوظبي - وام

أفاد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، بموافقة الهيئة على طلبات 390 مواطناً لاسترداد (الضريبة) التي سددوها عن بناء مساكنهم، بقيمة إجمالية بلغت 17.52 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش.

وأعلن البستاني عن تجاوز عدد المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل، من الأعمال والمجموعات الضريبية وأعضائها، فيما بلغ عدد المسجلين في نظام الضريبة الانتقائية نحو 724.

وأكد أن آليات ردّ الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة لاقت ارتياحاً كبيراً من قبل الفئات المؤهلة، لتميزها بالسهولة والوضوح واعتمادها على خطوات إلكترونية تتميز بالدقة والشفافية.

وأشار إلى النتائج الإيجابية لاتفاقات الشراكة التي وقّعتها الهيئة مع الجهات المعنية بالنظام الضريبي، مؤكداً إسهامها البارز في التطبيق الناجح للنظام الضريبي من جهة رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، وحماية حقوق المستهلكين من استغلال تطبيق الضريبة لزيادة الأسعار، وتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل.

وأكد أن أنظمة الربط الإلكترونية بين الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية، أسهمت في التطبيق السلس للنظام الضريبي، والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة، وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى الدولة، فيما أثمر التعاون والتنسيق والربط الإلكتروني مع وزارة المالية والمصرف المركزي عن تسهيل سداد الضرائب المستحقة.