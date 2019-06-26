«دبي للسياحة» تصدر تقريراً يحلّل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الفندقية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، التقرير الأول الخاص بتحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الفندقية التي قدّمت بياناتها على منصّة «أداة احتساب الكربون».

ويقدم التقرير لكل فندق نظرة عامة حول مستوى انبعاثاته الكربونية، ليتمكن من مراجعة ومقارنة أدائه مع نظرائه في التصنيف المعتمد من الدائرة، فيما يقدم توصيات لتعزيز مستويات الاستدامة للفنادق بما ينسجم مع «الدليل الإرشادي.. 12 خطوة نحو الاستدامة» الذي أطلقته الدائرة عام 2018.

وأفادت «دبي للسياحة» بأن إطلاق التقرير يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، الرامية إلى تعزيز نمو عوامل الاستدامة، وترسيخ مكانة دبي كأذكى مدينة على مستوى العالم، ومثالاً يحتذى به في مجال ترشيد وكفاءة استهلاك الطاقة.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير السياحي والاستثمار في «دبي للسياحة»، يوسف لوتاه: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى وجهة سياحية مستدامة ورائدة على مستوى العالم، أطلقت (دبي للسياحة) التقرير الأول الخاص بتحليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الفندقية التي قدمت بياناتها على منصة أداة احتساب الكربون، بهدف مساعدتها على تحديد مستوى أداء الاستدامة لديها، وفي الوقت ذاته تشجيعها على تحسين معدلات انبعاثاتها الكربونية بما ينسجم مع التوجه العام لدولة الإمارات عموماً، ودبي على وجه التحديد».

وأضاف: «يقدم التقرير لتلك الفنادق تحليلاً مفصلاً يعكس وضعها البيئي المستدام، ما يمكنها من مقارنة أدائها مع المنشآت التي تتوافق معها في نظام التصنيف بالدائرة كل عام، ويجعلها قادرة على وضع خطط استراتيجية تساعدها على إحراز تقدم ملحوظ مستقبلاً، وذلك من خلال تعزيز البدائل الصديقة للبيئة، والقيام بتحسينات وتطويرات في إدارة مواردها، ما سيسهم في خفض مستوى البصمة الكربونية على مستوى قطاع السياحة في دبي عموماً، وبالتالي تحقيق أحد أهداف الإمارة بأن تصبح الأولى في هذا المجال».

وكانت «مبادرة دبي للسياحة المستدامة» التابعة لـ«دبي للسياحة» أطلقت عام 2017 برنامج «أداة احتساب الكربون»، كمنصة لقياس البصمة الكربونية لقطاع الضيافة في دبي. وتم حث المنشآت الفندقية على التسجيل وتقديم معلومات عن مصادر الانبعاثات الكربونية لديها وأهمها: الكهرباء، وتبريد المناطق، واستهلاك المياه، والنفايات.

كما طبقت «مبادرة دبي للسياحة المستدامة» منذ عام 2016 العديد من البرامج الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تبنّي مجموعة مبادرات لدعم القطاع، وتعزيز كفاءة أداء المنشآت، وترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «الدليل الإرشادي.. 12 خطوة نحو الاستدامة»، الذي يوفر أدوات فعالة لمساعدة المنشآت الفندقية على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة حول أدوات التدريب الشاملة، والتي تضمنت ورشة عمل «لعبة الألواح المستدامة» لمساعدة شركاء القطاع على تعزيز ممارسات السياحة المستدامة في منشآتهم، وإدارة مواردهم الطبيعية بكفاءة عالية، والمساهمة في خفض البصمة الكربونية لقطاع السياحة في دبي بوجه عام.