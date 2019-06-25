«نواة للطاقة» توفر خدمات الصيانة طويلة الأجل لمحطات براكة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نواة للطاقة المسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أبوظبي، والتي تتبع «الائتلاف المشترك» بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية، عن توقيع اتفاقية مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية لتوفير خدمات الصيانة طويلة الأجل لمحطات براكة، وذلك بدعم من شركة «كيبكو» لخدمات المحطات والهندسة.

وأفاد بيان صادر أمس بأنه، بموجب الاتفاقية، سيتولى ائتلاف يضم الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة «كيبكو» لخدمات المحطات والهندسة، تقديم خدمات الصيانة الخاصة بدعم أنشطة الصيانة الروتينية ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي في محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأربع التي تضم مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة من طراز «APR1400»، وذلك تحت إشراف شركة نواة للطاقة، ومع التزام الائتلاف الكوري التام بالمعايير الرقابية الإماراتية الخاصة بالجودة والسلامة.

وتتبع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، شريك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في «الائتلاف المشترك» والمقاول الرئيس لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، والذي يعد الأول من نوعه في العالم العربي.

ووقع الاختيار على ائتلاف الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية وشركة «كيبكو» لخدمات المحطات والهندسة ليكون شريكاً في عمليات الصيانة، بعدما أثبت هذا الائتلاف ومن خلال التجربة مقدرته على العمل تحت قيادة شركة نواة للطاقة في دعم عمليات الصيانة الآمنة وعالية الجودة في مشروع محطات براكة.

وسيتولى ائتلاف الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية و«كيبكو» لخدمات المحطات والهندسة القيام بدور رئيس في تقديم خدمات الصيانة، بما يشمل عمليات التخطيط والتنفيذ تحت قيادة شركة نواة. كما ستلتزم الشركتان بتوفير القوى العاملة المؤهلة والمدربة من خبراء إشراف وإداريين.