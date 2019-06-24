«رخصة تاجر» تحوّل «الفن التشكيلي» إلى مشروع تجاري

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

ذكرت رائدة الأعمال الإماراتية، إيمان آل رحمة، بأنها استوحت ﻣﺸﺮوعها المنزلي «أرك لاب» لتصميم «الغرافيكس»، من اﻟﻔﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ عندما قدمت طابعاً يحتوي أﻟﻮاناً وﺻﻮراً ﻣﺒﻬﺠﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻋﺼﺮ «اﻟﺒﻮب آرت»، وﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 1950.

وقالت آل رحمة: «إن مشروعها الحاصل على (رﺧﺼﺔ ﺗﺎﺟﺮ) من اقتصادية دبي، يشير إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻒ أو اﻷﺣﺪاث اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ يتم إبرازها ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام لمسات عربية وﻓﻦ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺬي يأخذ ﻣﺴﺎﺣﺔ مهمة ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع».

وأوضحت أنها «بدأت رﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺮﺗﻮن اﻟﻤﻘﻮى واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻠﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺎ وﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ والخاصة، بمختلف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت، ﺑﻄﺎﺑﻊ وﻃﻨﻲ ﺗﺮاﺛﻲ، ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺪود ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، ﻟﺘﺘﻤﺤﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﺑﺮاز اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺪﻳﻜﻮر واﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﻘﻤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ».

وذكرت آل رحمة أنه مع حصولها على «رﺧﺼﺔ ﺗﺎﺟﺮ» أﺻﺒﺢ ﻟﺪيها ﺣﺲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﺎ تقدمه، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ وﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

من جهتها، بيّنت اقتصادية دبي، أن مشروع «أرك لاب» يأتي ضمن نشاط خدمات التصميم الفني للمطبوعات وإنتاج الصور عديدة الأبعاد (الهولوغرام)، في رخصة «تاجر»، الذي يشمل إنتاج الصور ذات الأبعاد المتعددة، أو صور (الهولوغرام) باستخدام التقنيات الحديثة، لاسيما أشعة الليزر على وسائط مختلفة كالورق الحراري أو البطاقات اللاصقة أو الشرائط (الأفلام)، التي تستخدم في الوسائل الترويجية.

وأوضحت أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 2621 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 حتى 13 من يونيو الجاري.