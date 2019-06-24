20.7 مبنى جديداً في دبي يومياً خلال 5 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة، بلغ 3113 مبنى جديداً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بمعدل 20.7 مبنى جديداً يومياً.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذت على 84.5%، من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن مارس 2019 سجل أعلى معدل للمباني المنجزة، مع وصول العدد إلى 990 مبنى.

المباني المنجَزة

وتفصيلاً، كشفت بيانات حديثة، نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصل إلى 3113 مبنى جديداً (بمتوسط معدل إنجاز يزيد على 622 مبنى كل شهر، أي نحو 20.7 مبنى جديداً يومياً).

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، إلى 389 مبنى، فيما بلغ في فبراير 508 مبانٍ، بينما وصل العدد في مارس إلى 990 مبنى، في حين سجل أبريل 638 مبنى، ليصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في مايو إلى 588 مبنى.

توزيع المباني

وبيّنت الإحصاءات أن المباني الجديدة توزعت بين 1863 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و770 مبنى لـ«فلل خاصة»، و162 «مبنى نسب طابقية»، و139 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد مباني المنشآت العامة 114 مبنى، والمباني الصناعية 65 مبنى.

وأوضحت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة في الفترة الممتدة بين شهري يناير ومايو من العام الجاري، مستحوذة على نسبة 59.8%، تلتها الفلل الخاصة بحصة 24.7%، ثم المباني نسب الطابقية بنسبة 5.2%، فيما بلغت حصة المباني المتعددة الطوابق 4.5%، ومباني المنشآت العامة 3.7%، والمباني الصناعية 2.1%.

ووفقاً للإحصاءات، استحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة على نسبة 84.5% من عدد المباني المنجزة في دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ومايو 2019، بمعدل 2633 مبنى.

يشار إلى أنه، خلال العام الماضي ككل، أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 20.33%، مقارنة بعام 2017.

• قيمة المباني المنجزة في دبي خلال 2018 وصلت إلى 34.5 مليار درهم.