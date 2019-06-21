«العثيم» السعودية تزيد استثماراتها في الإمارات إلى 800 مليون درهم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «عبدالله العثيم للاستثمار» السعودية، التابعة لشركة «العثيم» للسياحة والترفيه، فهد بن عبدالله العثيم، إن الشركة قررت توسيع استثماراتها في دولة الإمارات مع زيادة قيمتها إلى 800 مليون درهم خلال عامين، وذلك من خلال إقامة مشروعات ترفيهية في عدد من إمارات الدولة.

وأوضح العثيم لدى تدشينه، مساء أول من أمس، مجمع «إكستريم زون» الترفيهي في مركز أبوظبي التجاري، على مساحة 3000 متر مربع، أنه يوجد حالياً ثمانية مشروعات للشركة في الإمارات، من بينها ثلاثة مشروعات تحت الإنشاء في دبي وأبوظبي.

وأضاف أن قيمة استثمارات الشركة في الدولة، سواء القائمة أو تحت الإنشاء، تبلغ نحو 350 مليون درهم حالياً.

وذكر العثيم أن مجمع «إكستريم زون» الترفيهي يعد المشروع الثاني للشركة في أبوظبي بعد افتتاح مجمع ترفيهي مماثل في مركز «ديرفيلد» التجاري، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح مجمع ترفيهي في «المارية سنترال» قبل نهاية العام الجاري، لتصل قيمة استثمارات الشركة في أبوظبي إلى 170 مليون درهم أكثر من نصفها في «المارية سنترال».

وأفاد العثيم، بأن الشركة تخطط لإقامة المزيد من المشروعات في أبوظبي، لتصل قيمة استثماراتها في الإمارة إلى نحو 250 مليون درهم خلال عامين.

وأكد العثيم أن الإمارات توفر بيئة جاذبة للسياحة والعمل والاستثمار في ضوء الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للإقامة والاستثمار، فضلاً عن توافر مناخ الأمن والاستقرار والمشروعات الجديدة التي يتم تأسيسها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الإمارات انتهجت استراتيجية فريدة ترتكز على دمج السياحة والترفيه والتجزئة معاً، لتنشيط الحركة التجارية والسياحية.