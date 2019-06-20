نصائح لاستخدام «البطاقات» أثناء السفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

نصحت مؤسسات مصرفية المتعاملين بالحرص على تشغيل رقم هاتفهم المتحرك المسجّل لدى الجهة المصدّرة للبطاقة الائتمانية خلال سفرهم إلى الخارج، وذلك لاستلام رسائل الإشعار الخاص بالعمليات المصرفية المنفذة باستخدام البطاقة، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بعمليات الشراء، لتجنّب عمليات النصب والاحتيال.

كما نصحت بتجنب استخدام البطاقة الائتمانية في المحال الصغيرة تفادياً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال، فضلاً عن الاحتفاظ بالبطاقات في مكان آمن، حماية لها من السرقة أو التلف، وإبلاغ البنك فوراً في حال فقدان أي بطاقة لإيقافها. وأضافت المؤسسات أنه يتعيّن على المتعاملين قبل السفر الاتصال بالمؤسسات المصرفية التي يتعاملون معها، وإخبارها بأنهم سيستخدمون البطاقة الائتمانية خلال سفرهم للخارج، وذلك لتجنّب إيقاف البطاقة، في حال إجراء عمليات دفع أو سحب غير مألوفة حماية لعملائها.

ونبّهت إلى ضرورة تحديث بيانات الاتصال مع البنك لسهولة التواصل، إضافة إلى أهمية عدم التوقيع على إيصالات فارغة.