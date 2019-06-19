المصدر: وليد الزرعوني

يبدو للوهلة الأولى أن سؤال لماذا دبي؟ بسيط كونه من كلمتين فقط، لكن الإجابة عليه تحتاج لكتب ومجلدات قد لا يتسع لها المجال في سلسلة من المقالات.

لذلك دعوني أعرّج على سؤال فرعي بما تحمل إجاباته بعضاً من المزايا التنافسية والاستثنائية التي تجود بها إمارة دبي وهو لماذا عقارات دبي؟ وستكون الإجابة على هذا السؤال في أربع مقالات متصلة.

في البداية يجب التأكيد على حقيقة مسلّم بها، يعلمها القاصي والداني، هي أن دبي اكتسبت شهرتها كونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال في المنطقة، فيما بيئتها العقارية ذات الديناميكية والتنوع وتميز الجانب الاستثماري واحدة من أبرز البيئات التي تجذب الجميع للعيش والاستثمار فيها من أنحاء العالم كافة.

ويعتبر قطاع العقارات في الإمارة الذي يتسم بالقوة والمرونة والقدرة على مواجهة التحديات من أكثر القطاعات جذباً في العالم لارتفاع عائداته الاستثمارية، حيث يؤمن عوائدات سنوية ثابتة للمستثمرين، ولشركات الإنشاءات، والمطورين العقاريين.

وكمعظم الاقتصادات القائمة على الخدمات أصبح القطاع مقياساً لرغبة المستثمرين في الاستثمار في دبي، إضافة إلى أنه مساهم رئيس في الاقتصاد، حيث يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، إلى جانب الأعمال الإنشائية التي تمثل 7% أيضاً.

وحين يتعلق الأمر بالعقارات في المنطقة تُعتبر دبي المكان الأمثل بفضل سهولة الوصول إليها وبنيتها التحتية الحديثة وأماكنها العصرية، حيث تتساوى اليوم مع كبريات المدن العالمية في ما يتعلق بجودة المنشآت العقارية وحجم المعاملات.

وأخيراً تلقى القطاع العقاري دعماً كبيراً تمثل بتسهيل القوانين الخاصة بامتلاك الأجانب للأعمال القائمة خارج المناطق الحرة بالإمارة، ما يدعم الطلب ويسهم في تعزيز نشاط البناء ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب مرونة نظام التأشيرات الحالي، خصوصاً بعد منح تأشيرة الإقامة الطويلة للمستثمرين الأجانب الذين تراوح قيمة استثماراتهم العقارية بين 5 و10 ملايين درهم، فضلاً عن خفض الرسوم الحكومية بنسبة بين 2.5 و5% من القيمة السنوية لإيجارات المؤسسات التجارية.

ويعتبر التنوع الاقتصادي، والموقع المركزي الذي تشغله دبي من بين الاعتبارات الرئيسة لمعظم المستثمرين، إلى جانب سهولة الوصول إليها من خلال الرحلات المباشرة من جميع المدن العالمية الرئيسة حيث تشكل بفضل شبكة المواصلات والنقل المتطورة فيها حلقة وصل بين أوروبا وآسيا، ما يسهل الوصول منها وإليها.

وتتميز البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دبي بالجودة العالية، إضافة إلى خدمات وبنى شبكات الاتصال الأكثر تطوراً، حيث توفر خدماتها النوعية لطيف واسع من المستثمرين، ناهيك بإنفاق الحكومة المستمر لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية تقدر بعشرات المليارات.

- البنى التحتية والخدمات في دبي تتميز بجودة عالية تجذب المستثمرين.

خبير عقاري