«تنظيم الاتصالات»: مُسوّدة «التصديق الإلكتروني» في مراحلها النهائية

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن مسوّدة قانون التصديق الإلكتروني التي تعدّها، في مراحلها النهائية حالياً، وهي في المسار الإجرائي حسب الدورة التشريعية المعتادة لإقراره.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في جلسة نقاشية مفتوحة مع المشتركين في خدمات الاتصالات، على موقعها في موقع التدوين المصغر «تويتر»، أن على المستخدم التسجيل في الخدمة حتى يمكن استخدام خدمة التوقيع الرقمي، أو التصديق الإلكتروني، لافتة إلى أن التوقيع الرقمي معتمد في الدولة، واستخدامه محدد من قبل الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن الجيل الخامس سيمثل نقلة نوعية كبرى في طريقة تقديم الخدمات، وفي المدن الذكية عموماً، لافتة إلى أنها ستطلق قريباً حملة توعية تتعلق بآفاق الجيل الخامس، واستخداماته المستقبلية.

وذكرت «تنظيم الاتصالات»، التي تعد الذراع التقنية التنفيذية للحكومة في تطبيق مبادرة الحكومة الذكية والتحول الرقمي، أن حكومة الإمارات اعتمدت نسبة 100% للتحول الذكي لجميع الخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الجهات الاتحادية.

وكشفت أنها بدأت بالفعل عملية الربط مع الجهات الحكومية للهوية الرقمية، وهي متاحة للمستخدمين في إطار خطتها لإنجاز نظام الدخول الذكي، بناء على الهوية الرقمية الموحدة على مستوى الدولة، لافتة إلى أن خدمة الدخول الذكي لا تشارك البيانات مع جهات حكومية أخرى، إلا في حال قيام المستخدم باستخدام خاصية الدخول إلى هذه الجهات الحكومية عن طريق الخدمة، وربط حساب الدخول الذكي بحساب المستخدم في الجهة الحكومية.

وكشفت أن الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، يعمل على خمسة مسارات هي تطوير الخدمات وتقديمها في منصة واحدة، ورفع الكفاءات، والمشاركة الرقمية، وتعزيز الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية، والبيانات المفتوحة، مؤكدة أن الهيئة مسؤولة عن مؤشر الخدمات الذكية، وتستهدف المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021.

وذكرت أن مبادرة «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، تشمل خدمات بحث الأسماء التجارية والأنشطة الاقتصادية، وإصدار التراخيص التجارية، وخدمة احتساب الكلفة، وخدمة محاكاة لإجراء الترخيص التجاري، والاطلاع على نموذج عقد التأسيس للشركات.

وبينت «تنظيم الاتصالات» أن حزمة البيانات المفتوحة تضم حالياً أكثر من 1130 باقة على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، موضحة أن البيانات المفتوحة هي تلك التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وإعادة استخدامها ونشرها.

1130



باقة تضمها حزمة البيانات المفتوحة حالياً.