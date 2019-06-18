«دو» توفر «برنامج تسجيل الأجهزة» من «أبل» للمؤسسات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة «أبل» الأميركية، لتوفير خدمة «برنامج تسجيل الأجهزة» لعملائها من المؤسسات في دولة الإمارات، لتصبح بذلك «دو» أول مزود خدمات اتصال يوفر الخدمة لعملائه على مستوى المنطقة.

وأفادت «دو»، في بيان أمس، بأن الخطوة الجديدة تعكس جهود الشركة المتواصلة، لتوفير أحدث الحلول لعملائها من المؤسسات في رحلتهم نحو التحول الرقمي.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة تتيح للمؤسسات، عبر كل القطاعات الوصول والنفاذ لتسجيل أجهزتهم تلقائياً في منصة إدارة الأجهزة المتحركة للمؤسسات (EMM)، حسب احتياجاتهم.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع حلول المؤسسات في «دو»، هاني فهمي علي، إن «توفير (برنامج تسجيل الأجهزة) من (أبل) يتيح للمؤسسات اعتماد أحدث الأجهزة وإعدادها بشكل سلس ومبسط، ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والتكاليف، إضافة إلى توفير المزيد من الحماية ووسائل التحكم بكل الأجهزة التي يثبتونها داخل أقسام مؤسساتهم»

وأوضح علي أن «عملاء (دو) من المؤسسات سيستفيدون عبر البرنامج من فوائد عدة، تشمل إعداد وتثبيت الأجهزة بشكل تلقائي، وخفض التكاليف وإلغاء الحاجة للضبط اليدوي، فضلاً عن زيادة حماية الأجهزة، وتحسين تجربة الاستخدام».