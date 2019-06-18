4 وجهات مثالية للاسترخاء والاستجمام

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

إذا كنت تتساءل إلى أين تسافر بهدف الحصول على بعض الراحة والاسترخاء والاستجمام٬ فإن شركة «ويجو» اقترحت أربعاً من أفضل الوجهات، هي:

دبي

الاسترخاء والاستجمام والرفاهية والفخامة والتجارب الجديدة، كلّ ذلك مضمون في مدينة الأحلام، دبي، حيث يوفر منتجع «أتلانتس دبي» مثلاً خدمات راقية يصعب العثور عليها أينما كان، فالإطلالة على الخليج العربي تشعر الزوار بالراحة، أما الأنشطة المتوافرة فمن شأنها حتماً أن تجدد طاقة الضيوف. فدبي ببحرها وصحرائها وسمائها، مثالية لرحلة مفعمة بالمرح والاستجمام، في حين أن منتجع باب الشمس الواقع بين الكثبان الرملية الصحراوية هو الملاذ المثالي للاستمتاع بأجمل الأمسيات على وقع عزف العود وشرب الشاي التقليدي والمأكولات المتوافرة في المجالس والمطاعم الموجودة في فناء كبير محاط بالحدائق والنوافير، واختبار تجارب العلاج الطبيعي في فنادق المدينة الراقية.

إندونيسيا

تزخر إندونيسيا بالجزر الخلاّبة والشواطئ الرملية الساحرة والمناظر الطبيعية التي تحبس الأنفاس، إذ تغمر جزيرة بوناكن، (وهي جزء من متنزه بوناكن البحري الوطني)، الزوار بسعادة قصوى، خصوصاً أثناء الغوص في أعماق بحرها ومشاهدة الشعاب المرجانية وأسماك الفراشة والسمكة الزمردية، والحيتان أيضاً عبر الإبحار على متن قارب محليّ. أما في جزيرة بالي، فإن الخيارات كثيرة، حيث ستجد العديد من الفنادق المثالية للاسترخاء والتأمل، وتضمّ العديد من مرافق السبا والعلاجات الطبيعية، فيما تنتشر في منطقة أوبود حقول الأرزّ والأودية المُنحدرة والغابات الممتلئة بالقرود والشلالات المدهشة.

فنلندا

في حال وقع اختيارك على فنلندا لقضاء عطلة هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية، فلابدّ أن تتجه إلى قرية نيليم الصغيرة على بعد 260 كيلومتراً شمال الدائرة القطبية الشمالية، وفيها ستجد سلسلة فنادق Wilderness النائية التي تديرها عائلة في شمال لابلاند الفنلندية. ومن أبرز مميزات هذه الفنادق موقعها المثالي لمشاهدة الشفق القطبي، إضافة إلى تصاميم البيوت الخشبية.

التشيك

تعج التشيك بالمنتجعات الرائعة التي تقدّم علاجات طبيعية وطبية ومراكز السبا وكلّ ما يلزمك من أجل الحصول على الراحة والاسترخاء، مقرونين بتجارب مميّزة ملكية. كما تعدّ التشيك ملاذاً مناسباً لك يُدخلك إلى عالم العافية ويبعدك عن الإجهاد والتعب ومشكلات عصرنا المرهقة. وإذا كنت مسافراً برفقة عائلتك، فاذهب إلى مدينة السبا الشهيرة Františkovy lázně مع الأطفال، حيث سيتسنى لهم ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة والرياضات المفيدة للجسم والفكر على حدّ سواء.