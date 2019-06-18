7.2 مليارات درهم قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الأول

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة التي بلغ عددها 1887 مبنى جديداً، وصل إلى سبعة مليارات و248 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «المباني متعددة الطوابق» المنجزة، وعددها 85 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة، مسجلة مليارين و818 مليون درهم، تلتها «المباني نسب الطابقية» بقيمة مليار و900 مليون درهم، بإجمالي 53 مبنى.

ووفقاً للبيانات، حلت «مباني الفلل الخاصة» في المركز الثالث، مسجلة 949 مليون درهم بإجمالي 519 مبنى، ثم «الفلل الاستثمارية» بقيمة 817 مليون درهم، وعددها 1100 مبنى، بينما بلغ إجمالي قيمة «مباني المنشآت العامة» المنجزة 590 مليون درهم، وعددها 88 مبنى، فيما وصلت قيمة المباني الصناعية المنجزة 174 مليون درهم، وبإجمالي 42 مبنى.

وبينت الإحصاءات أن إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي، وصل إلى 389 مبنى، فيما بلغ في فبراير 508 مبانٍ، في حين وصل العدد خلال مارس إلى 990 مبنى. يشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال العام الماضي، التي بلغ عددها 6043 مبنى جديداً، وصل إلى 34 ملياراً و52 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 20.33%.