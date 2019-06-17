«دبي لتنمية الاستثمار» تعرض في أستراليا الفرص الاستثمارية بالإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن مشاركتها كراع لـ«المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019»، في دورته المقبلة التي ستقام في الفترة من 17 إلى 19 يونيو الجاري في مدينة سيدني الأسترالية.

وستعرض المؤسسة، التي فازت باستضافة النسخة المقبلة من المنتدى، والتي ستقام في عام 2021، الفرص الاستثمارية التي جعلت من دبي وجهة الاستثمار المفضلة على مستوى العالم، والتي تشمل بعضاً من القطاعات ذات مستويات الاستثمار العالية مثل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطيران، والخدمات اللوجستية. كما سيناقش الحدث المرتقب الاتجاهات المستقبلية في للسنوات الـ25 المقبلة، إضافة إلى القضايا التي تؤثر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن «المؤسسة تواصل المشاركة في المبادرات العالمية، التي تتيح فرصاً جديدة لعرض جهود دبي في تأسيس وجهة استثمارية مثالية. ونحن على ثقة بأن مشاركتنا في المنتدى ستعزّز من حضورنا في سوق الاستثمار الاسترالية، وإتاحة الفرصة لنا للتواصل مع كبار المستثمرين حول العالم».

وأضاف: «لطالما كانت دبي سوقاً عالية النمو بالنسبة لأستراليا، التي تعتبر دولة الإمارات أكبر شركائها التجاريين في الشرق الأوسط».

وأشار القرقاوي إلى أن دبي تستعد لاستقبال المستثمرين العالميين في عام 2021، عندما تستضيف المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2021، خلال الفترة التي يقام فيها معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن دبي تواصل تعزيز مكانتها على الصعد كافة، مستفيدة من عرض القيمة الفريد لها كمدينة المستقبل وبوابة لأسواق النمو الإقليمية، ومركز رئيس للنمو ضمن الشبكات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «مرصد دبي للاستثمار»، فقد نفذت أستراليا ما مجموعه 36 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ليصل إجمالي إنفاق رأس المال إلى 455.470 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2019.

• الإمارة تستعد لاستقبال المستثمرين العالميين في 2021.