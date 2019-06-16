الإمارات في المرتبة 27 عالمياً بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تقدّمت دولة الإمارات ثلاث مراتب في عام 2018 عن ترتيبها في عام 2017، لتحل في المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتّبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

وكشف التقرير أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار، لتتصدر عربياً مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، وفي المرتبة الثانية على مستوى دول غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 35.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول غرب آسيا، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 22% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة.

ثقة المستثمرين

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن النتائج المتقدمة للدولة تؤكد ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في الدولة، كما أنها ترسخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها دولة الإمارات وجهة إقليمية رئيسة للاستثمار.

وأوضح أن الدولة تتمتع بمناخ اقتصادي منفتح، وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية قوية، وبنية تشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتطوير مبادرات نوعية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية، وتنشيط الاستثمار، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرة التنافسية، وذلك لضمان استمرارية واستدامة المكانة المتقدمة للدولة على خارطة الاستثمار العالمي. ولفت إلى أن المؤشرات العالمية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، توضح المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في تعزيز ودعم تدفقات الاستثمار الواردة والصادرة على مستوى المنطقة.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات، فضلاً عن مكانتها المتميزة ضمن أهم الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية، فإنها أيضاً تحتل مكانة رائدة إقليمية على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدولة.

استثمارات إماراتية

وأورد التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات إلى دول العالم وصل إلى 15 مليار دولار بنسبة 7.2% في عام 2018، لتحل في المركز 19 عالمياً، وفق التصنيف المتبع لدى «أونكتاد»، متقدمة مرتبتين عن موقعها في عام 2017، وتتبوأ بذلك المرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ما نسبته 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من هذه المنطقة، بعد السعودية التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دول منطقة غرب آسيا لعام 2018.

المناطق الحرة

وأشار التقرير إلى دور المناطق الحرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى أن «ميناء جبل علي» أثبت نجاحه في جذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز توزيع إقليمية، ما شجع انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات، لا سيما تلك التي تعمل مراكز لإعادة التصدير.

وقال المنصوري إن تناول التقرير نموذج المناطق الحرة بدولة الإمارات عكس ريادة الدولة في تأسيس وتطوير عدد من المناطق الحرة المتخصصة التي تسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، واستقطاب استثمارات نوعية تخدم الأهداف التنموية، إضافة إلى التأكيد على نجاح التكنولوجيا الحديثة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى المناطق الحرة في دولة الإمارات، مثل المنطقة الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية التي تستهدف الاستثمار في مجموعة من الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، وصولاً إلى إنشاء مناطق حرة متخصصة أخرى، مثل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وقرية المعرفة، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للرعاية الصحية.

تراجع عالمي

ووفقاً للتقرير، فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، على الصعيد العالمي، تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 بمقدار 200.2 مليار دولار، وبنسبة تراجع تبلغ نسبتها 13.4%.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض العالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بصورة جزئية إلى العودة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المتراكمة من قبل الشركات متعددة الجنسيات إلى الولايات المتحدة في الربعين الأولين من عام 2018، وذلك في أعقاب الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الولايات المتحدة التي بدأت بتطبيقها في نهاية 2017.

كما أشار التقرير إلى أن توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2019 تتجه إلى الزيادة بنسبة 10% لتصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار، لافتاً إلى أنه لايزال أقل من متوسط السنوات الـ10 الماضية.

6 اتفاقيات استثمار

كشف التقرير أن دولة الإمارات حلّت في المرتبة الثانية عالمياً في ما يتعلق بتوقيع اتفاقات الاستثمار الثنائية الدولية، وذلك بست اتفاقيات استثمار ثنائية من إجمالي 40 اتفاقية استثمار دولية تم توقيعها خلال عام 2018.

استثمارات خضراء

جاءت دولة الإمارات بعد كل من الولايات المتحدة وفرنسا في ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الخضراء، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخضراء لدولة الإمارات في هذه المشروعات ما مقداره 179 مليون دولار.

• الدولة تحتفظ بصدارتها عربياً بحصة 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية.

• الإمارات ثالث أكبر دولة من حيث المشروعات الاستثمارية الخضراء بعد الولايات المتحدة وفرنسا.