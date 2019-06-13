تفادي الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

مع تعدد القنوات الإلكترونية للمصارف بما في ذلك التقليدية القديمة فإن الاحتيال المالي لايزال يطال الكثيرين من الضحايا، ولذلك تدعو المؤسسات المصرفية المتعاملين دائماً إلى تجنب الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء معلومات خاصة بالحسابات المصرفية وتجاهل الرسائل النصية والإلكترونية مجهولة المصدر وحذفها على الفور من الهاتف والبريد الإلكتروني، مع ضرورة حماية جهاز الحاسب الآلي والهاتف الذكي وأي أجهزة تستخدم في إجراء المعاملات المصرفية من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فعالة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.

وتؤكد تلك المؤسسات على ضرورة فحص التنبيهات والرسائل الصادرة عن البنك والتي تخص تعاملات المتعامل بما في ذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية التي تم تنفيذها خلال فترة الكشف، مع ضرورة الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة أو غير مرخص لها فوراً، وعدم التعامل مع جهات غير مرخصة وإجراء تحويلات لها، فضلاً عن ضرورة تغيير الأرقام السرية وأرقام التعريف التي تستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بشكل مستمر.