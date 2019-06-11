"اتصالات" تثري تجربة المسافرين بشبكة الـ "5G" في مطار أبوظبي الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت "اتصالات" إنجازاً جديداً على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، لتصبح أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمكن من توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي.

وقد تمكنت "اتصالات" من تحقيق هذا الإنجاز بالاعتماد على نظام (C-Band)، النظام الأول من نوعه الذي يدعم تغطية هذا النوع المتقدم من الشبكات داخل المباني، وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وفي ظل هذا التطور، سيصبح مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، أول مطار في المنطقة يستفيد من ميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس من "اتصالات"، ويعتبر هذا الإنجاز نتيجة للتعاون المستمر والوثيق بين "اتصالات" وبين مطارات أبوظبي لنشر تكنولوجيا الجيل الخامس قبل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال نائب رئيس أول شبكات الهاتف المتحرك في "اتصالات" سعيد الزرعوني، "نحن سعداء بتوفير شبكة الجيل الخامس في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، ويسعدني أن أعرب عن شكري وامتناني بهذه المناسبة لجميع الفرق المشاركة من "اتصالات" ومن مطارات أبوظبي، وذلك للجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح هذه العملية، التي نتطلع من خلالها إلى جعل شبكة الجيل الخامس منصة تسهم بتعزيز تجربة عملاء مبنى المطار الجديد الرقمية والارتقاء بها".

مضيفاً "أن شبكة الجيل الخامس جاهزة لتزويد العملاء بالخدمات من خلال أجهزة الهواتف المتحركة المتوافقة مع هذه الشبكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل "اتصالات" على التواصل الدائم مع الشركات العالمية المصنعة لهذا النوع من الهواتف من أجل إطلاق أجهزتها على شبكة الجيل الخامس من "اتصالات"، وبالشكل الذي يمكننا من تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون، "نحن فخورون بالعمل جنباً إلى جنب مع "اتصالات" لتوفير تقنيات شبكة الجيل الخامس الحديثة والمتطورة في مبنى المطار الجديد، في خطوة نسعى من خلالها إلى تزويد عملائنا من المسافرين من مختلف أنحاء العالم بتجربة اتصالات سريعة وفريدة وغير مسبوقة، لقد أصبحت التكنولوجيا في صميم استراتيجيتنا للتحول الرقمي، وذلك في الوقت الذي أصبح فيه تزويد عملائنا بخدمات اتصالات مميزة في مبنى المطار الجديد يتماشى مع رؤيتنا في تعزيز مكانتنا كمجموعة مطارات عالمية رائدة".

تجدر الإشارة إلى أن "اتصالات" تعمل على توفير شبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأت بنشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، لإتاحة فرصة التمتع باستخدام التطبيقات المتقدمة الجديدة مثل التحكم الذكي في الآلات، والأمن الذكي، ومقاطع الفيديو غير المنقطعة بدقة 4K، والصور المجسمة، وتقنية الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR / VR، والألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.

كما يسهم نشر وتفعيل شبكة الجيل الخامس من "اتصالات" في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد في توفير فرص عمل جديدة لقطاعات الاعمال والأفراد، بما يتيح إمكانية تبادل المعلومات والأفكار حول منتجاتها وخدماتها.