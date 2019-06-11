«الاتحاد للطيران» تطلق منصة ذكاء اصطناعي للأفكار المبتكرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة «الاتحاد للطيران»، أمس، بالتعاون مع شركة SWAE، ومركزها في مدينة فانكوفر، منصة iFikra للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات القوى العاملة في «الاتحاد للطيران»، من خلال تمكين كل موظف من الإسهام في عملية الابتكار.

وأفادت «الاتحاد للطيران» في بيان بأن المنصة الجديدة صممت لتسخير الطاقة الابتكارية الجماعية في المجموعة، بهدف تعزيز روح المبادرة من خلال السماح للموظفين بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستمرة وللفرص غير المستغلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، توني دوغلاس: «إننا نعي كثرة الأفكار المذهلة الموجودة لدينا، كما أن موظفينا هم أكثر من يفهم طبيعة أعمالنا، لذا طورنا هذه الأداة لمنحهم المنصة التي يحتاجون إليها للابتكار، ومع إطلاق الابتكار داخلياً، سنمنح ضيوفنا تجربة أفضل بكثير عند اختيارهم (الاتحاد للطيران)».

وأضاف أن المنصة تستخدم لدعم وتعزيز خطط العمل المقترحة من قبل الموظفين، مع توفير حلقة مفتوحة للتعلم والتعاون والاستفادة من الآراء، بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والجدارة للمساعدة على تصعيد الأفكار الأفضل بفعالية إلى الجهات المعنية. وأشار دوغلاس إلى أنه للمرة الأولى، سيتمتع الموظفون بالقدرة على المشاركة في تطوير الاستراتيجية التنظيمية من خلال التصويت، وتقديم الاقتراحات والآراء البناءة على أفكار زملائهم، ولعب دور مباشر في عملية اتخاذ القرار.