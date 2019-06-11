«دبي لتنمية الاستثمار» تستعد لبعثة استثمارية إلى الصين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستعد مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لتنظيم بعثة استثمارية إلى المدن الرئيسة في الصين، وذلك في إطار جهودها الاستراتيجية المتواصلة لدعم البرنامج العالمي لتطوير البنية التحتية وفق مبادرة «الحزام والطريق».

ومن المقرر أن تترأس المؤسسة وفداً رفيع المستوى من شخصيات قيادية من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال، للمشاركة في «منتدى مزايا دبي 2019»، والاجتماعات الحصرية التي ستقام في شنغهاي وشينزن في الفترة بين 24 و29 يونيو 2019.

وسيشارك الوفد في المنتدى الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، والمقرر عقده في 24 يونيو الجاري في شنغهاي، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات مع رواد الأعمال والاستثمار في الصين في 25 يونيو. كما سيتخلل جدول أعمال البعثة عقد جلسة طاولة مستديرة في 27 يونيو في شينزن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إنه بالنظر إلى المكانة الاستراتيجية الحالية للإمارة، كونها قاعدة إقليمية لكبرى الشركات الصينية، تواصل حكومة دبي المشاركة في مبادرات نوعية من شأنها تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.