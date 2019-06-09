«التجديد التلقائي» للرخص التجارية في خطوتين

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأنه يتم من خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، ليتم بعدها إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكان المتعامل دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية من خلال الرابط المتوافر في الرسالة النصية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتعامل أيضاً الدخول على الموقع الإلكتروني ded.ae أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي» إذا كان لديه اسم مستخدم، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

وأكدت اقتصادية دبي أن خدمة التجديد التلقائي للرخص تشكل نقلة نوعية في جهودها نحو تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، لافتة إلى أنها تعد بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في إمارة دبي.

وأضافت أنه يمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، كما يمكنهم الدفع نقداً أو عن طريق الشيكات عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«دبي التجاري»، و«نور بنك»، إضافة إلى «آفاق للتمويل».

ويمكن الدفع أيضاً بالخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر بنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، و«الإمارات الإسلامي».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن بإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى أربع سنوات بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة، يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة – عدد السنوات).

يشار إلى أن اقتصادية دبي تعمل بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي.